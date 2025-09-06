부산시 산하 17개 공공기관, 하반기 194명 채용

부산교통공사와 부산도시공사 등 부산시 산하 17개 공공기관들이 올 하반기 194명을 신규 채용한다.

부산시는 19일부터 ‘2025년 하반기 공공기관 직원 통합 필기시험’ 원서 접수를 시작한다고 5일 밝혔다.

부산시청 전경. 부산시 제공

기관별 채용 인원은 △부산교통공사 37명 △부산도시공사 7명 △부산관광공사 5명 △부산시설공단 57명 △부산환경공단 33명 △부산연구원 1명 △부산신용보증재단 6명 △부산경제진흥원 4명 △부산여성가족과 평생교육진흥원 3명 △부산정보산업진흥원 3명 △부산글로벌도시재단 6명 △부산사회서비스원 3명 △부산디자인진흥원 7명 △영화의전당 3명 △부산과학기술고등교육진흥원 8명 △부산문화회관 7명 △부산기술창업투자원 4명이다.

원서접수는 19일 오전 10시부터 25일 오후 5시까지 시 공공기관 통합채용 누리집에서 온라인으로만 진행되며, 2개 이상 기관에 신청하거나 한 기관에 중복으로 신청할 수 없다. 기관별 채용 직렬과 시험과목 등 자세한 내용은 5일 오후 2시부터 시 공공기관 통합채용 누리집 또는 채용 공공기관별 누리집에서 확인할 수 있다.

필기시험은 다음달 25일에 치러지며, 시험 장소는 시 공공기관 통합채용 누리집 등을 통해 별도로 공고될 예정이다. 필기시험 합격자는 11월 5일 오후 2시 시 공공기관 통합채용 누리집 등을 통해 발표될 예정이다. 필기시험 합격자를 대상으로 인성 검사가 시행되며, 이후 기관별 서류심사와 면접시험이 각각 진행된다.

부산시는 시 산하 공공기관 직원 채용의 투명성과 공정성을 높이기 위해 2021년부터 공공기관 직원 통합 필기시험을 시행하고 있다. 지난 5월 실시된 상반기 채용에는 17개 기관 320명 모집에 8856명이 지원해 27.7대 1의 경쟁률을 보였다.