김정은 방중 동행한 주애 '조용한 수행'…떠날 때까지 두문불출

베이징 도착 때에만 노출…공식행사에 이어 출발할 때도 모습 안 보여

김정은 북한 국무위원장 방중에 함께 한 딸 주애가 베이징에 도착할 때 외엔 모습이 드러나지 않아 눈길을 끈다.

전승절 80주년 열병식 참석을 위해 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 지난 4일 시진핑 중국 국가주석과 양자회담 후 전용열차로 베이징을 출발했다. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

5일 조선중앙통신은 김 위원장이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 마치고 전날 밤 베이징역에서 전용열차에 탑승해 귀국길에 오르는 사진 여러 장을 공개했다.



그러나 어디에도 주애의 모습은 보이지 않았다. 김 위원장이 열차에 올라 환송객들에게 손을 흔드는 모습 뒤로 최선희 외무상과 조용원 노동당 비서만 사진에 담겼을 뿐이었다.



주애는 도착했을 때 빼고는 중국 전승절 80주년 기념 열병식 행사나 북중·북러 정상회담 등 김 위원장이 베이징에 54시간 동안 체류하면서 소화한 공식 행사에선 전혀 포착되지 않았다.



김 위원장이 주애를 방중에 대동하면서 그의 후계자설에 더욱 힘이 실렸지만, 방중 기간 두문불출하면서 이런 분석에 신중해야 한다는 말도 나온다.



주애의 방중이 4대 세습 후계자로 눈도장을 찍기보다는 견문을 넓히기 위한 차원일 수 있다는 것이다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 2일 중국 수도 베이징에 도착했다고 조선중앙통신이 보도했다. 통신이 공개한 사진에 따르면 김 위원장의 딸 주애(붉은 원), 조용원·김덕훈 당 비서, 최선희 외무상 등이 동행했다. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

홍민 통일연구원 선임연구위원은 "주애의 방중에 정치적 의미를 더 부여하려면 주애가 참석하는 다른 일정이 있어야 했는데 전혀 없었다"고 말했다.



북한 출신의 김인태 국가안보전략연구원 수석연구위원 역시 "설령 주애가 후계자라고 해도 다자회의 자리에 책봉 받는 식으로 데리고 가는 건 김정은의 자존심이 허락하지 않을 것"이라고 밝혔다.

<연합>