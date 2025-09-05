김건희 특검, ‘이배용 금거북이 매관매직 의혹’ 국가교육위 압수수색…경호처도

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 이배용 전 국가교육위원장이 김건희씨에게 귀금속을 전달했다는 의혹 관련 5일 국가교육위원회에 대한 압수수색에 나섰다.

특검팀은 이날 오전부터 서울 종로구에 있는 국가교육위원회에 수사관을 보내 교육위원장 사무실과 비서실 등을 압수수색하고 있다. 다만 압수수색 영장에 이 전 위원장은 피의자가 아닌 참고인 신분으로 적힌 것으로 전해졌다.

특검팀은 이 전 위원장이 김씨 측에게 수백만원 상당의 귀금속을 전하고, 그 대가로 교육위원장 자리를 얻은 게 아닌지 의심하고 있다. 앞서 특검은 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹 관련 압수수색을 했는데, 이 과정에서 금거북이와 이 전 위원장이 윤석열 전 대통령 부부에게 쓴 것으로 보이는 편지를 발견했다고 한다. 이에 지난달 28일 특검은 서울 마포구에 있는 이 전 위원장 자택을 압수수색 한 바 있다.

금거북이 의혹이 불거지자 이 전 위원장은 지난 1일 “언론에 보도된 내용의 사실 여부는 조사 과정에서 성실히 소명하겠다”며 자진 사퇴했다. 지난 4일에는 국가교육위원회 위원 6명이 “국교위 신뢰가 무너졌다”며 동반 사퇴 의사를 밝혔다.

이 전 위원장은 이화여대 총장을 지낸 역사학자로, 박근혜정부 시절 역사 교과서 국정화에 참여했다. 친일 인사를 옹호하는 등 왜곡된 역사관을 갖고 있다는 지적에도 2022년 9월 윤석열정부의 초대 국가교육위원회 위원장으로 임명돼 논란이 됐다.

한편 특검팀은 관련 수사에 필요한 자료를 제출받기 위해 이날 오전 ​대통령실 경호처에 대한 압수수색에도 착수했다. 압수수색 영장 집행의 형식은 갖추되 수사 편의와 기관의 적극 협조 등을 고려해 사실상 임의제출 방식으로 자료를 확보하는 것으로 보인다.