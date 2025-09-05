소비자원 "'스투시', '우영미' 등 브랜드 사칭 주의…'80% 세일' 등 SNS 광고로 유혹"

"브랜드명, 특정 단어 조합된 사이트 특히 주의"

한국소비자원은 최근 유명 의류 브랜드 사칭 온라인 사이트로 인한 피해 상담이 늘고 있다며 소비자의 주의를 당부했다.

5일 소비자원에 따르면 올해 들어 지난달까지 알로, 스투시, 우영미 등 유명 의류 브랜드 사칭 관련 소비자 상담은 모두 137건이었다.

접속 경로가 확인된 112건 중 105건(93.7%)은 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에 노출된 할인 광고를 통해 사칭 사이트에 접속한 것으로 확인됐다.

한국소비자원 제공

사칭 사이트는 공식 홈페이지의 브랜드로고, 메인화면 구성, 상품 소개를 그대로 사용했고 ‘80% 세일’, ‘당일 한정’, ‘무료배송’ 등의 표현으로 소비자의 구매를 유도했다.

사이트 주소는 공식 홈페이지처럼 보이기 위해 브랜드명에 ‘vip’, ‘sale’ 등의 단어를 조합해 소비자를 속였다. 특히 소비자가 구매 뒤 환불을 요청하면 대응하지 않거나 제품을 배송하지 않은 채 연락을 끊은 것으로 조사됐다.

소비자원은 “SNS 광고를 통하거나 처음 접한 해외 쇼핑몰이라면 공식 홈페이지 여부를 반드시 확인해야 한다”며 “브랜드명과 특정 단어가 조합된 사이트들은 특히 주의가 필요하다”고 강조했다. 그러면서 해외쇼핑몰을 이용할 때는 피해 발생 가능성을 고려해 ‘차지백’ 서비스 신청이 가능한 신용카드를 사용하라고 조언했다. 차지백 서비스는 해외거래 소비자가 사기 의심, 미배송, 환불 미이행 등의 사유가 있을 때 구입일로부터 120일 또는 180일 이내에 신용카드사에 거래 취소 요청을 할 수 있는 서비스다.

확인된 사기 사이트는 국제거래 소비자포털과 서울시전자상거래센터 누리집을 통해 확인할 수 있다.