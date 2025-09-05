국민의힘, 추미애 법사위원장 윤리위 제소 "독단적 위원회 운영"

국힘, 추미애 위원장 징계요구

국민의힘이 5일 더불어민주당 추미애 국회 법제사법위원장을 국회 윤리위원회에 제소했다. 국회법을 위반하고 상임위를 독단적으로 운영하고 있다는 주장이다.

최은석 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 국회에서 징계요구안 제출 직후 기자들과 만나 “추미애 위원장은 법사위원장 취임 후 야당에 대해 온갖 의사진행 방해와 무시, 독단적 의사진행을 해왔다”며 “지금 법사위 자체가 제대로 된 법사위라기보다 추미애와 민주당 간 독단적 위원회로 전락했다”고 비판했다.

국민의힘 조승환 의원, 서명옥 원내부대표, 최은석 원내수석대변인이 5일 서울 여의도 국회 의안과에서 추미애 법제사법위원장에 대한 징계안을 제출하고 있다. 공동취재사진

최 수석대변인은 특히 “법사소위 위원에 대한 일방적 선임, 간사에 대한 선임 방해 등은 국회법을 명백하게 위반한 것으로 판단한다”고 설명했다. 앞서 추 위원장은 지난 2일 법사위 전체회의에서 국민의힘 나경원 의원을 야당 간사로 선임하는 안건을 상정하지 않아 나 의원을 포함한 야당의 거센 항의를 받았다. 이 과정에서 나 의원이 민주당 초선 의원에게 “초선은 가만히 있어라”고 발언해 민주당은 이를 문제 삼아 전날 나 의원에 대한 징계안을 국회에 제출한 바 있다.

한편 최 수석대변인은 국회 윤리위원회가 아직 구성되지 않은 상황에 대해서는 “윤리위 구성에 대해 여야가 합의를 했는데 정청래 민주당 대표가 일방적으로 뒤엎었다”며 “그 부분이 빨리 정상화되길 바란다”고 했다.