"AI 혁신 협력"… SKT, AWS와 90일 집중 프로젝트 실시

SK텔레콤이 글로벌 클라우드 기업 아마존웹서비스(AWS)와 인공지능(AI), 보안 분야에서 전방위 협력에 나선다.

유영상 SKT 대표는 5일 자신의 링크드인에 올린 글에서 "AWS와 함께 서울에서 경영진 비전 워크숍을 열고 향후 협력을 강화하기 위한 90일의 여정을 시작했다"고 말했다.

SK텔레콤과 아마존웹서비스(AWS)의 경영진 비전 워크숍. 유영상 SKT 대표 링크드인 캡처

그는 "워크숍 기간 통합 보안 솔루션, 피지컬 AI, 네트워크 AI, 글로벌 통신사 AI 전환 등 네 가지 핵심 분야에 집중할 예정"이라고 설명했다. 이중 피지컬 AI는 AI가 시공간 개념을 이해해 로봇과 자율주행차, 공장 자동화 기기 등 물리적 장치들을 사람의 지시 없이 작업을 수행하도록 하는 기술이다.

유 대표는 "변혁의 시기를 헤쳐 나가는 데 AWS와 같은 파트너를 갖는다는 것은 정말로 귀중한 자산"이라며 두 회사가 최첨단 기술과 독특한 시각, 다양한 경험을 결합할 것이라고 기대감을 내비쳤다.

그러면서 "앞으로 90일이 집중적이고 생산적인 시간이 될 것"이라며 "계획을 결과로 전환하면서 진행 상황을 공유할 수 있기를 진심으로 기대한다"고 덧붙였다.