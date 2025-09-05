이미주 "엄마가 '김희철 괜찮다'고 연락와" 핑크빛

JTBC '아는 형님' 6일 방송

이미주. JTBC 제공

'아는 형님' 김희철과 이미주 사이에 핑크빛 기류가 감돈다.

오는 6일 방송되는 JTBC '아는 형님'에서는 연예계를 대표하는 절친 조합 뮤지컬 배우 김호영과 가수 이석훈, 그리고 허영지와 이미주가 출연한다. 이들은 통통 튀는 매력으로 각자의 우정을 뽐내는 동시에 형님들과의 유쾌한 케미 또한 선보일 예정이다.

이날 방송에서 이석훈은 "친하다고 생각했던 민경훈의 결혼식에 초대받지 못했다"며 "테이는 참석한다고 하길래 '난 절친은 아닌가 보다'라고 생각했다"고 말한다. 이에 민경훈은 "석훈에게 전화를 했었는데 콜백이 없었다"고 해명에 나선다. 이에 이석훈은 "연락받은 적 없다"고 맞받아쳐 진실 공방이 벌어진다.

이후 이석훈은 "김호영은 예쁜 가방 안에 전기면도기를 항상 갖고 다니며 틈날 때마다 면도한다"는 등 찐친만이 할 수 있는 폭로를 해 형님들을 폭소케 한다.

이미주는 "생일에 영지를 만나기로 했는데 1시간을 기다려도 오지 않았다"며 "내 전화에 깨서 씻지도 않고 달려왔는데 찝찝하다며 우리 집에서 1시간 동안 씻었다"고 폭로하고, 녹화 내내 서로에게 험한 말도 서슴지 않는 '찐친' 면모로 웃음을 자아낸다.

이후 이미주는 "희철과 함께 MC를 보는 프로그램에서 장난으로 결혼 이야기가 나온 적 있다"며 "기사를 본 엄마가 '난 희철이 괜찮다'며 연락이 왔다"고 밝혀 현장 분위기를 더욱 달아오르게 했다는 후문이다.

'아는 형님'은 이날 오후 9시 방송된다.

<뉴스1>