전승절 다녀온 우원식 “김정은과 악수 자체가 성과”

우원식 국회의장은 5일 중국 전승절 행사 참석 후 귀국해 “목표로 했던 한중관계 협력 증진을 위한 성과가 있었고, 한반도 평화 문제에 있어서도 의외의 성과를 낸 것 아닌가”라고 자평했다.

중국 순방을 마친 우원식 국회의장이 5일 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

우 의장은 이날 오전 인천국제공항으로 귀국한 뒤 기자들과 만나 “(김정은 북한 국무위원장과) 조우하고 악수를 나눈 것 자체가 성과 아닌가 싶다”며 이렇게 말했다. 그러면서 “중국에 갈 땐 김 위원장을 만나는 게 동선이 분리돼서 쉽지 않을 수 있겠다는 많은 전문가들의 이야기가 있었다”고 덧붙였다.

지난 3일 김 위원장과 만난 우 의장은 “(김 위원장과) 대기실에서 조우해서 제가 ‘오랜만입니다. 7년 만이네요. 반갑습니다’라고 얘기했고, 김 위원장도 작은 목소리로 ‘네, 반갑습니다’ 이렇게 답변하면서 악수했다”고 당시 상황을 설명했다.

또 우 의장은 “특히 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 얘기하면서 푸틴 대통령이 ‘지금 남북 관계를 어떻게 생각하나’, ‘김 위원장과 만나기로 돼 있는데 어떤 얘기를 전했으면 좋겠나’라고 물었다”며 “(푸틴 대통령의) 관심과 거기에 대해 제 생각을 전달한 게 성과가 아닌가 싶다”고 강조했다.

딩쉐샹 중국 국무원 부총리와의 만남을 두고는 “딩 부총리는 경제와 기업, 과학기술을 담당한다. 우리나라와 경제 협력에 대한 부분에서 많은 얘기가 있었다”고 말했다.