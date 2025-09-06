추경호는 계엄을 유지하려 했나… 당일 행적 되짚는 특검

12·3 비상계엄 내란·외환 사건을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 계엄의 밤 여당 원내대표이던 국민의힘 추경호 의원의 행적을 재구성하고 있다. 추 의원을 비롯한 당시 여당 지도부가 윤석열 전 대통령 요청에 따라 국회의 계엄 해제 의결을 방해했다는 의혹을 수사하기 위해서다. 특검은 관련 인적·물적 자료를 확보하며 진상 규명에 속도를 내고 있고, 추 의원은 ‘표결 방해’에 대한 요청을 받거나 지시를 내린 적이 없다고 맞서고 있다.

추경호 국민의힘 전 원내대표가 지난 4일 서울 여의도 국회에서 열린 계엄당시 상황 관련 기자간담회에 입장하고 있다. 뉴시스

6일 법조계 등에 따르면 내란 특검은 4일 서울 여의도 국회 본관에 있는 국민의힘 당대표실에 검사와 수사관을 보내 사건 관련 자료를 확보했다.

특검은 2일부터 추 의원 사무실 등에 대한 압수수색을 했는데 국민의힘 당대표실 등은 의원들 반발에 막혀 무산됐다. 3일에 이어 4일에도 국민의힘 의원들이 농성하며 저항했는데 결국 특검이 요구하는 사건 관련 자료를 확보하는 방식으로 ‘협의’를 했다. 국민의힘 측에서는 이 협의 방식을 두고 ‘임의제출’이라고 표현했지만 특검은 구체적인 방식은 설명하지 않고 “협의를 거쳐 형사소송법 절차에 따라” 압수수색이 진행됐다고 했다.

이 사건은 비상계엄 당시 여당이던 국민의힘에서 윤 전 대통령 등의 요청에 따라 국회의 계엄 해제요구 결의안 표결을 막으려는 시도가 있었는지가 관건이다. 이 의혹을 규명하기 위해 특검은 국회 내부 상황을 잘 아는 국회의원 등을 참고인 신분으로 불러 조사해왔다. 지난달 21일엔 국회 사무처를 압수수색해 폐쇄회로(CC)TV 영상도 확보한 상태다.

당장 특검 수사 선상에 오른 주요 인물은 추 의원이다. 추 의원은 계엄 선포 직후 비상의원총회 장소를 국회(오후 11시3분)→중앙당사(11시9분)→국회 예결특위 회의장(11시33분)→중앙당사(다음날 오전 0시3분)로 네 차례 공지하며 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받고 있다. 결과적으로 당시 국민의힘 의원 108명 중 18명만 의결에 참여했다. 특검은 이번 압수수색 영장에서 추 의원에게 내란중요임무종사 혐의를 적용하기도 했다.

추 의원은 계엄 선포 이후 자택에서 국회로 이동하던 중 당시 홍철호 정무수석(오후 10시56분), 한덕수 국무총리(오후 11시11분)에게 전화를 걸었다. 당사에 도착한 이후엔 윤 전 대통령(오후 11시22분)의 전화를 받아 약 2분간 통화했다. 특검은 추 의원이 이들 통화를 통해 국회 표결을 막아 계엄 상황을 유지하려고 한 것은 아닌지 의심하고 있다.

내란 특검이 추경호 의원에 대한 압수수색에 나선 지난 2일 서울 여의도 국회 의원회관 추경호 의원실에서 취재진이 대기하고 있다. 뉴시스

추 의원은 국민의힘 의원 누구에게도 표결 참여나 불참에 대해서 언급·지시한 바 없고 오히려 의원들의 본회의 참석 여건을 만들려 노력했다고 반박했다. 계엄 직후 정무수석과 국무총리에게 전화한 것에 대해서는 “상황 파악 및 향후 정국 우려 등에 대해 대화를 나눴다”고 해명했다. 이후 윤 전 대통령이 전화를 걸어 담화 내용을 간략히 설명하고 “(계엄을) 미리 말하지 못해 미안하다”는 취지로 말했다는 게 추 의원 주장이다.

추 의원은 특히 윤 전 대통령과 해당 통화 이후 약 10분 뒤 의원총회 장소를 당사에서 국회로 바꿨다는 점에서 이번 사건 의혹에 정반대되는 내용이라고 강조하고 있다. 하지만 이후 국회출입이 재차 통제돼 불가피하게 장소를 또다시 당사로 바꿨다는 것이다. 4일 새벽 1시 우원식 국회의장이 본회의 개최를 통보했을 때 우 의장에게 “의원들이 국회로 들어갈 수 있도록 경찰에 조치해달라”는 요청을 했다는 점에서도 ‘표결 방해’가 성립되지 않는다고 강조했다.

특검은 추 의원을 비롯해 계엄 당일 계엄 해제 표결에 불참하고 원내대표실에 머물렀던 국민의힘 의원들을 주요 참고인으로 보고 있다. 당시 원내대표실에는 추 의원을 비롯해 김희정·송언석·임이자·정희용·김대식·신동욱·조지연 의원 등 8명이 있었던 것으로 알려졌다. 박지영 특검보는 5일 “주요 참고인들에 대해서는 적극적으로 소환 요구하려고 한다”며 “추 의원도 특검이 소환할 경우 적극 소명하겠다고 밝힌 만큼 다른 의원들도 적극적으로 진술할 것으로 기대한다”고 말했다.