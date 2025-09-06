새마을금고 절반, 금융당국 부실기준 초과

전북·부산·경기·대구 ‘경고등’

전국 새마을금고 2곳 중 1곳이 금융당국의 부실채권 비율 권고치를 초과한 것으로 나타났다. 특히 전북·부산·경기·대구 등 주요 권역에서 부실 지표가 전국 평균을 웃돌며 금융 건전성에 ‘경고등’이 켜졌다.

사진=새마을금고 제공

국회 예산결산특별위원장을 맡고 있는 한병도 더불어민주당 의원(전북 익산시을)이 5일 행정안전부로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 상반기 전국 1267개 금고 중 623곳(49.2%)의 고정이하여신비율이 금융당국 권고 기준(8%)을 넘어섰다. 고정이하여신비율은 전체 대출에서 3개월 이상 연체된 부실채권이 차지하는 비율로, 8%를 초과하면 건전성 악화 신호로 본다.

권역별 평균 부실채권 비율은 전북 15.3%, 부산 13.45%, 경기 11.95%, 대구 11.77%로 전국 평균(10.73%)을 크게 웃돌았다. 새마을금고가 자체적으로 정한 더 엄격한 순고정이하여신비율 9% 기준을 초과한 ‘위험 금고’ 비율도 전북이 54.2%(32곳)로 가장 높았다. 이어 경기 44%(48곳), 부산 40.9%(56곳), 인천 31.4%(16곳) 순이다.

개별 금고 가운데서는 대구 지역이 가장 심각했다. 한 금고의 부실 비율 최고치는 46.68%, 또 다른 금고의 연체율 최고치는 59.27%를 기록했다.

전국 새마을금고 연체액은 총 15조2124억원으로 집계됐다. 지역별로는 경기(3조8000억원), 서울(2조8532억원), 대구(1조2981억원) 순으로 많았다. 전국 평균 연체율(8.37%)을 웃돈 지역은 부산(10.32%), 대구(9.76%), 전북(9.66%), 경기(9.48%), 인천(8.79%) 등으로 나타났다.

한병도 의원은 “통합공시시스템 도입이 정상화의 첫 단추라면 구조 개선은 반드시 끼워야 할 두 번째 단추”라며 “정부와 중앙회, 개별 금고가 합심해 부실채권 정리에 속도를 내야 예금자 신뢰를 회복할 수 있다”고 강조했다.