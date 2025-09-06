대구퀴어문화축제 개최 앞두고 갈등 고조…반대단체, 집회신고 불허 촉구

대구지역 성소수자 단체가 여는 문화축제인 대구퀴어문화축제가 이달 20일 개최되지만 기독교계를 비롯한 반대 단체가 법적 대응과 맞불 집회를 예고하면서 갈등이 고조되고 있다.

7일 대구퀴어문화축제 조직위원회 등에 따르면 올해로 17회를 맞이하는 퀴어축제는 대중교통전용지구에서 열린다. 퀴어축제 조직위는 지난해를 제외하고 2019년부터 5년간 이곳에서 축제를 열었다. 축제 당일 오전 9시부터 오후 8시까지 대중교통전용지구 왕복 2개 차로에서 집회를 열겠다고 지난 21일 대구 중부경찰서에 집회 신고도 마쳤다. 도심 구간에서의 행진도 예정돼 있다.

2023년 대구퀴어축제 행정대집행 현장이 경찰과 공무원간의 충돌로 혼잡한 모습을 보이고 있다. 대구=연합뉴스

축제 조직위는 최근 기자회견을 열고 “지역의 대표적인 인권 축제의 장으로서 자긍심 넘치는 퍼레이드가 될 수 있도록 경찰은 집회를 제한하고 통제하는 것이 아니라, 안전하게 잘 치러지도록 의무와 책임을 다해주길 바란다”고 밝혔다.

지난해 축제 당시 퀴어 조직위 측은 대중교통전용지구 2개 차로를 모두 사용하겠다며 집회신고를 했다. 이에 경찰은 버스 등 차량 소통을 이유로 1개 차로만 사용하도록 했다. 이를 두고 조직위는 “광장은 공적인 장소인데 경찰이 부당하게 신고한 집회를 막고 왕복 2차로 중 1개 차로만 허용해 사고가 발생한다면 그 책임은 경찰이 져야 한다”고 주장했다.

앞서 홍준표 전 시장 재임기간 중 장소 문제를 놓고 매번 마찰이 불거졌다. 임기 첫해인 2023년에 대중교통지구에 집회 신고를 내자 대구시는 “허가받지 않은 도로 점용은 불법”이라며 불허 입장을 냈다. 축제 당일이 되자 시는 직원 등 500여명을 동원해 축제 무대 설치를 위한 차량 진입을 막아서는 등 행정대집행을 시도했다. 대구경찰청은 “집회 신고가 적법하고 문제가 없다”는 이유로 주최 측이 신고한 내용대로 행사를 치를 수 있게 인도했다. 이 과정에서 경찰과 시 직원 등이 물리적으로 충돌하는 사태가 빚어졌다.

대구퀴어문화축제 조직위원회와 용혜인 기본소득당 의원, 성소수자차별반대 무지개행동 참여자들이 지난 4일 오후 서울 경찰청 앞에서 기자회견을 열고 집회의 자유 보장을 촉구하고 있다. 뉴시스

조직위 측이 축제 개최를 예고하자 반대 단체들도 즉각 반발하고 나섰다. 대구퀴어반대대책본부는 성명을 통해 "시민 통행권을 침해하는 퀴어축제 집회를 불허해야 한다"고 주장했다.

대구퀴어반대대책본부 관계자는 “2019년부터 해마다 중앙로 대중교통전용지구가 축제로 인해 하루종일 전면 차단돼 시민들이 불편을 겪고 있다”며 “매출이 가장 많은 토요일 축제를 열어 상인들이 매출에 큰 타격을 입었다”고 밝혔다. 이어 "주최 측은 매번 집회 참가 인원을 3000명으로 신고했으나 실제 참가자는 400명에도 못미친다"며 "400명이 참석하는 행사를 위해 버스와 지하철을 차단해서는 안된다"고 덧붙였다.

대구퀴어문화축제 조직위의 집회 신고를 받은 경찰은 ‘집회 자유’와 ‘시민 통행권’을 놓고 지난해처럼 집회 제한 통고를 할지 고심하고 있다. 경찰 관계자는 “지난해 사례를 참고해 큰 마찰 없이 축제를 진행할 수 있는 방안을 마련 중”이라며 “축제 주최 측과 동성로 상인회 등과 만나 협의할 예정”이라고 말했다.