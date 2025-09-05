ESG 가치 담아낸 ‘2025 대한민국 ESG 청년웹툰공모전’ 성료

웹툰 산업과 ESG 가치의 접점 찾는 공모전으로 발돋움

동반성장연구소는 전날 서울 중구 한국언론진흥재단 국제회의장에서 개최된 ‘2025 대한민국 ESG 청년웹툰공모전’이 성료했다고 5일 밝혔다.

동반성장연구소와 소셜밸류가 공동 주관하고 대한민국ESG청년웹툰조직위원회가 주최한 이번 공모전은 ESG(환경·사회·지배구조)가치를 창의적인 웹툰으로 표현하며 지속가능한 사회의 중요성을 알리는 자리로 주목받았다.

친환경 활동과 기업의 사회적 책임 등 ESG 핵심 주제를 쉽고 재미있게 전달한 웹툰 작품들로 높은 관심을 끈 이번 공모전에서는 치열한 경쟁을 거쳐 총 21명의 수상자가 선정됐다.

시상식에는 정운찬 동반성장연구소 위원장과 유호연 소셜밸류 발행인, 김완묵 ESG 청년웹툰공모전 조직위원장, 김종열 엠트리홀딩스 대표와 수상자와 가족, 주최·주관 측 관계자 등이 참석했다.

김완묵 조직위원장은 “청년 세대가 ESG 가치를 통해 미래 사회를 이끌어갈 주역으로 성장하길 기대한다”며 말했고, 정운찬 동반성장연구소 이사장은 축사에서 “사회적 책임과 지속가능성의 중요성을 알리는 플랫폼으로 공모전을 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.