나르왈, 2025 독일 IFA전시회 신제품 로봇청소기 Narwal Flow 첫 공개

오는 9월 5일 독일 베를린 국제 가전 전시회(IFA 2025)가 공식 개막했다. IFA 2025는 1924년 시작된 유럽 최대 규모의 가전·IT 전시회로 올해 101주년을 맞이했다.

스마트 홈 청소기 업계의 선두 기업인 나르왈은 ‘Flow in the Deep Clean’을 주제로 전시회에 참가하여 로봇청소기, 물걸레 청소기, 무선 청소기, 진드기 제거기 등 총 4개 카테고리 12개 제품을 포함한 전 제품 라인업을 선보였다. 그중 신제품 로봇청소기인 Narwal Flow는 크롤러 물걸레 온수 순환 청소의 새로운 기술 솔루션을 선보였다.

나르왈 신제품 로봇청소기 Narwal Flow는 업계 최신형 신제품으로, 듀얼 카메라 장애물 인식 및 회피, 순환식 온수 세척 크롤러, 22000Pa 강한 흡입력, 스테이션 자가 관리 등 첨단 기술을 통합하여 가정의 심층 청소 능력을 확실히 향상시켰다. 이는 청소부터 유지보수까지 청소의 전 과정을 자동화시켜 사용자가 손댈 필요 없이 청소가 이루어 진다.

기존의 로봇 청소기는 진동식 또는 원형 걸레 구조로 바닥에 닿는 면적이 작을 뿐만 아니라 걸레 아래의 압력이 약하고, 청소 과정에서 세척과 청소를 동시에 할 수 없어 더러운 걸레가 바닥에 반복적으로 도포되어 2차 오염을 초래한다. 그러나 '순환식 온수 세척 크롤러 로봇청소기'을 포지셔닝한 Narwal Flow는 이 문제점을 완벽하게 해결했다.

나르왈 내부 기술자에 따르면, 해외 가정의 카펫 바닥 환경에 맞춰 Narwal Flow는 딥 카펫 청소 기능을 혁신적으로 설계하여, 로봇청소기가 카펫에 올라가면 자동으로 흡입력을 증가시켜 먼지를 흡입하고, 심층적 먼지까지 청소할 수 있도록 청소 성능을 크게 높였다고 하였다. 또한 Narwal Flow는 독일 미디어 커넥트(Connect) 최고 등급인 아웃스탠딩(Outstanding) 인증을 받았다. 알려진 바에 따르면, 커넥트(Connect)는 독일 3대 과학기술 매체의 하나로서, 유럽 소비자 가전 분야에서 가장 공신력 있는 전문 매체이기도 하며 업계 평가 기관은 유럽 소비자들이 제품을 선택하는 풍향계로 간주된다.

반면 나르왈의 스마트 물걸레 청소기 라인업도 집중적으로 선보였으며, 여기에는 기존 국내에 출시된 Narwal S30 Pro신제품 물걸레 청소기도 포함되어 있다.

이번 2025 IFA현장에서 나르왈은 우수한 기술력으로 여러 미디어와 사용자들의 관심을 끌었다. 특히, 신제품 Narwal Flow는 획기적인 제품력으로 많은 관심과 찬사를 받았다. 신제품 로봇청소기 Narwal Flow는 올해 국내에서 출시될 예정으로 소비자들에게 최고 수준의 청소 경험을 선사할 것으로 기대한다.