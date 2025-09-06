美언론 “러시아 에너지 매개로 중·러·인도 밀착”

쿼드(Quad:미국·일본·호주·인도의 안보협의체) 회원국인 인도가 중국·러시아와 가까워진 것이 최근 중국의 국제 행사에서 세계의 이목을 집중시킨 북·중·러 연대에 못지 않게 놀랍다는 분석이 나왔다.

시진핑 중국 국가주석(오른쪽)이 지난 1일(현지시간) 중국 톈진 메이장 컨벤션 전시센터에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽), 나렌드라 모디 인도 총리(가운데)와 얘기를 나누고 있다. AP통신 캡처

블룸버그통신은 지난 3일 중국 베이징에서 열린 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁(제2차 세계대전) 승리’(전승절) 80주년 열병식에서 시진핑 중국 국가 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장 간 대화 등이 기억에 남는 장면이었다고 5일 보도했다. 통신은 그러면서도 “7년 만에 중국을 방문한 나렌드라 모디 인도 총리가 시 주석 및 푸틴 대통령과 다정하게 모인 게 가장 놀라운 장면이었을지 모른다”고 꼽았다. 모디 총리는 열병식에는 불참했지만, 그에 앞서 1일까지 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의에는 참석했다.

1일 SCO 행사 공개석상에서 모디 총리와 푸틴 대통령은 다정하게 손을 잡고 시 주석에게 걸어갔고, 세 정상은 악수하고 둥글게 모여 담소를 나눴다. 푸틴 대통령은 미소를 짓고, 모디 총리는 웃음을 터뜨렸다. 블룸버그는 이 장면이 상징적 수준을 넘어설 수 있으며, 도널드 트럼프 미국 대통령의 위협을 견딜 수 있는 거대한 경제적 변화의 가능성이 있다고 평가했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 지난 3일 김정은 당 총비서가 중국인민항일전쟁 및 세계반파쇼전쟁승리(전승절) 80돌(주년) 기념행사에 참석한 사실을 4일 보도했다. 노동신문·뉴스1

그러면서 현 상황에서 이들을 묶어주는 매개로 에너지를 꼽았다. 2일 중·러 정상회담 이후 러시아 국영 가스기업 가스프롬 측은 러시아에서 몽골을 거쳐 중국으로 가는 ‘시베리아의 힘2’ 가스관을 건설하기로 법적 구속력 있는 합의를 체결했다고 밝힌 바 있다. 이를 통해 연간 500㎥의 천연가스를 30년간 공급하겠다는 것이다. 핵심 문제인 공급 가격이 여전히 합의되지 않았지만, 그동안 미온적이었던 중국의 변화로 중·러가 사업을 진행하기로 한 것은 협력 심화의 신호가 될 수 있다는 해석이다.

인도 역시 트럼프 행정부의 징벌적 관세 부과에도 불구하고 러시아산 원유 구매를 계속하겠다는 입장을 확인했다. 러시아 원유 수출량의 3분의 1은 인도로 가고 있다. 이들 3개국이 경제적으로 결합하려면 넘어야 할 장애물이 많지만, 트럼프 대통령의 관세정책에 따른 각국의 반발로 가능성을 생각해볼 수 있는 수준까지는 이르렀다는 평가가 나온다.

당장은 아니더라도 양국 협력이 가능한 분야로는 탈달러화, 투자 기회 확대, 미국 제재 및 관세 대응 등이 꼽힌다. 미 재무장관을 지낸 로런스 서머스 하버드대 교수는 “친구는 단합시키고 적은 분열시키라는 게 외교정책의 격언인데, 미국은 적을 단합시키고 친구를 분열시키려는 정책을 추구하고 있다”고 비판했다.

다만 뉴욕타임스(NYT)는 앞서 이들 3개국 사이에는 여전히 깊은 의심과 이해관계 상충이 있다고 지적한 바 있다. 중국과 인도 사이에는 여전히 국경 분쟁이 끊이지 않고 있고, 인도는 경제적인 측면에서 서방을 러시아로 대체하기는 어려우며, 중국은 러시아가 북한에 대한 영향력을 키우는 것을 경계하고 있다는 것이다.

인도 벵갈루루 소재 독립연구기관인 탁샤실라 연구소의 마노즈 케왈라마니 인도태평양 연구책임자는 “이들 3개국 사이의 간극을 메우는 데는 정치적 이미지가 별로 도움이 안 될 것”이라고 전망했다.