“창업비 6000만원, 본사 몫 70%?”…‘칼부림 비극’이 드러낸 프랜차이즈의 그늘

서울 관악구의 한 피자 프랜차이즈 매장에서 벌어진 칼부림 사건은 단순한 개인 비극이 아닌 프랜차이즈 업계의 구조적 문제를 드러낸 사건으로 확산되고 있다.
점주와 본사 임원, 인테리어 업자가 얽힌 갈등 끝에 3명이 숨진 이번 사건의 배경에는 본사의 과도한 비용 요구와 불공정 거래 관행이 자리 잡고 있다는 분석이다.
◆창업비만 5000만~6000만원…“시작부터 빚더미”
6일 서울시에 따르면 지난해 서울 지역 프랜차이즈 가맹점 평균 창업 비용은 1억1300만원이었다.
이 가운데 인테리어 비용이 45.6%를 차지한다. 본사가 지정한 업체를 반드시 이용해야 하고, 4~5년마다 수천만원이 드는 리뉴얼 공사까지 사실상 의무화되어 있다.
공정거래위원회 정보공개서에 따르면 주요 피자·치킨 프랜차이즈 대부분은 인테리어·간판·주방 설비 등으로만 5300만~6000만원을 본사 측에 지불해야 한다.
가맹금 자체는 약 1000만원에 불과하지만, 실질적 비용은 그 6배 이상 본사 지정업체에 들어가는 구조다.
◆“매출 절반 이상, 본사로 빨려 들어가”
문제는 영업에 들어간 이후에도 본사 수수료와 유통 마진이 점주 수익을 잠식한다는 점이다.
유통업계에 따르면 △로열티 매출의 5~6% △광고분담금 매출의 5% △포스(POS) 사용료 및 장비 수수료 월 8만~80만원 △E쿠폰 수수료 5~7% △각종 운영비·교육비·인테리어 비용 등이다.
일부 가맹점은 수수료 납부 지연 시 법정 최고이자율(연 20%)까지 물고 있다. 인테리어비 2000만원을 제때 내지 못하면 매년 400만원의 이자를 내야 하는 셈이다.
가맹점 186곳을 분석한 결과 영업비용 중 1위는 본사 공급 재료비(49.5%), 2위는 배달 플랫폼 수수료(10.8%)였다.
여기에 로열티와 광고비 등을 합치면 점주가 본사에 넘기는 몫은 매출의 60~70%에 달한다.
국회 정무위 자료에 따르면 상위 6개 프랜차이즈 본사의 최근 3년간 평균 유통 마진은 12.9%(점포당 연 6529만원), 일부 업체는 17%까지 붙여왔다.
점주가 시중에서 10만원에 살 수 있는 원재료를 본사에서는 11만7000원에 사야 하는 구조다.
◆전문가들 “본사 갑질 근절 아닌 구조 개혁 필요해”
김대종 세종대 경영학부 교수는 “프랜차이즈 본사의 과도한 유통 마진과 비용 강요는 점주들의 생존을 위협한다”며 “사후 규제나 소송에 그칠 게 아니라, 본사와 가맹점 간 비용 구조 자체를 투명하게 개혁해야 한다”고 강조했다.
실제 전국적으로 2491명의 가맹점주가 17개 프랜차이즈 본사를 상대로 소송을 벌이고 있다.
공정위의 ‘가맹사업 실태조사’에서도 지난해 가맹점주의 절반 이상(54.9%)이 불공정 행위를 경험했다고 답했다. 이는 전년 대비 16.1% 늘어난 수치다.
전문가들은 △본사 지정 인테리어 업체 강제 금지 △유통 마진 상한선 도입 △수수료 항목 공개 의무화 △가맹점 이의제기 절차 강화 등을 대안으로 제시한다.
프랜차이즈 업계 한 관계자는 “가맹점이 무너지면 본사도 존립할 수 없다”며 “이익을 독식하는 구조를 바꾸지 않는다면 이번 관악 사건 같은 비극은 되풀이될 것”이라고 경고했다.