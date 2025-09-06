‘흙수저’ 부총리 실각한 英, 개각에서 여성이 ‘3대 요직’ 장악

외교·내무·재무 장관에 모두 여성 정치인 발탁

英 역사상 최초… “내각에 활력 불어넣을 것”

영국 내각에서 총리와 외교부·내무부·재무부 3개 부처 장관은 이른바 ‘4대 요직(great offices of state)으로 불린다. 여기서 국정 운영을 총괄하는 총리를 제외한 외교장관, 내무장관, 재무장관 3인을 가리키는 ‘3대 요직’이란 용어도 있다. 2024년 7월 키어 스타머 총리의 노동당 내각 출범 후 거의 1년 2개월 만의 대규모 개각을 통해 영국 역사상 최초로 이 3대 요직을 모두 여성이 맡게 됐다.

5일(현지시간) 영국 PA 통신에 따르면 스타머 총리는 이날 앤절라 레이너 부총리 겸 주택지역사회부 장관이 제출한 사표를 수리했다. 하원의원 지역구인 광역 맨체스터에 본가를 둔 레이너 전 부총리는 올해 5월 남부 휴양 도시 호브에 시가 80만파운드(약 15억원) 상당의 아파트를 추가로 사들였다. 이 과정에서 부동산 세금 4만파운드(7500만원)를 덜 낸 것을 놓고 ‘고위 공직자가 탈세를 저지른 것 아니냐’는 의혹이 불거졌다.

어린 시절 어려운 가정 환경에서 자라 ‘흙수저 성공 신화’의 정치인으로 알려진 레이너 전 부총리는 “단순한 실수”라고 변명했으나 각료에게 요구되는 엄격한 도덕성 기준을 끝내 뛰어넘지 못했다. 그는 “정부는 물론 여당에도 부담을 주기 싫다”며 노동당 부대표 자리 또한 내던졌다.

스타머 총리는 민심 수습을 위해 신속히 대규모 개각을 단행했다. 공석이 된 부총리에는 데이비드 라미 현 외교장관을 발탁했다. 그는 부총리로 승진함과 동시에 기존 외교장관 자리를 내놓고 새롭게 법무장관이 되었다.

5일(현지시간) 단행된 영국 정부의 개각으로 3대 요직 중 하나를 맡게 된 이베트 쿠퍼 신임 외교부 장관이 환한 표정으로 총리 관저가 있는 다우닝가 10번지로 이동하고 있다. AP연합뉴스

5일(현지시간) 단행된 영국 정부의 개각으로 3대 요직 중 하나를 맡게 된 샤바나 마흐무드 신임 내무부 장관이 밝은 표정으로 총리 관저가 있는 다우닝가 10번지로 이동하고 있다. AP연합뉴스

샤바나 마흐무드(44) 현 법무장관은 내무장관으로 옮긴다. 영국 경찰의 지휘권자이자 불법 이민자 단속 등 치안을 책임지는 내무부는 법무부보다 정치적 비중이 훨씬 더 큰 부처로 꼽힌다. 이베트 쿠퍼(56) 현 내무장관은 외교장관으로 이동했다. 유럽의 강대국으로서 유엔 안전보장이사회(안보리) 5대 상임이사국 일원이자 주요 7개국(G7) 회원국인 영국의 외교를 진두지휘하게 됐다.

영국 정부의 예산 편성권을 쥔 레이철 리브스 재무부 장관. 5일(현지시간) 단행된 내각에서 유임을 확정지었다. 로이터연합뉴스

영국 정부의 예산 편성권을 쥐고 있어 사실상의 ‘2인자’로 여겨지는 레이철 리브스(46) 재무장관은 개각 대상에 포함되지 않으며 유임을 확정지었다. 이로써 영국 역사상 처음으로 외무·내무·재무 3대 부처의 장관직이 모두 여성에게 돌아갔다.

스타머 총리를 보좌하는 총리실(다우닝가 10번지)은 개각에 대해 긍정적으로 평가했다. 총리실은 “이번 내각 개편으로 영국 정부가 새로운 단장을 마침과 동시에 활력을 되찾았다”며 “앞으로 불법 이민자로부터 국경을 보호하고, 각종 공공 서비스를 개혁하는 작업에 주력할 것”이란 포부를 내놓았다. 하지만 부총리의 갑작스러운 실각은 스타머 내각에 부담으로 작용할 것이란 관측도 만만치 않다.