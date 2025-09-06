“9월 맞아?”…서울 체감 33도, 가을은 실종됐다 [오늘날씨]

토요일인 6일 전국 대부분 지역에 비나 소나기가 내리겠다. 낮 기온은 30도 안팎까지 오르며 더위는 이어지겠다.

뉴스1 자료사진

기상청은 이날 전국이 대체로 흐린 가운데 새벽 수도권과 충남권을 시작으로 최대 100㎜의 비가 내리겠다고 예보했다.

오전부터 강원내륙·산지와 전라권에, 오후에는 경상권과 제주도에 비가 내리겠다. 비는 다음날(7일)까지 이어질 전망이다.

6~7일 지역별 예상 걍수량은 △서울·인천·경기 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △서해5도 20~60㎜ △강원내륙·산지 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상) △대전·세종·충남 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △충북 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상) △전북, 광주·전남 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △대구·경북, 부산·울산·경남 10~60㎜ △제주도 5~40㎜다.

이 기간 일부 지역에는 시간당 20~50㎜ 강한 비가 예상돼 주의가 필요하다. 한때 수도권과 충청·전라·경상 일부 지역에 5~60㎜에 소나기가 내릴 가능성도 있다.

당분간 기온은 평년(최저 16~22도, 최고 25~29도)보다 높을 전망이다.

서울을 포함한 일부 수도권과 강원·충청·남부 등 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 전국 대부분 지역 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 더위가 이어지겠다.

이날 아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 28~34도가 되겠다.

주요 도시 예상 최저기온은 △서울 25도 △인천 26도 △춘천 23도 △강릉 25도 △대전 24도 △대구 23도 △전주 24도 △광주 24도 △부산 25도 △제주 27도다.

최고기온은 △서울 30도 △인천 30도 △춘천 29도 △강릉 33도 △대전 31도 △대구 34도 △전주 32도 △광주 32도 △부산 31도 △제주 33도로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.