30~50% 할인에 적립금까지…“이렇게 싸도 되나?”

대형마트들이 가을 제철 먹거리를 저렴한 가격에 판매하는 할인 행사에 나섰다.

이마트 제공

6일 업계에 따르면 이마트는 오는 7일까지 '고래잇 페스타'를 개최한다.

'가을 할인 대작전'이라는 콘셉트로 진행되는 이번 행사에서 이마트는 '국내 자연산 참다랑어(240g)'를 1만9980원으로 정상가 대비 1만원 가량 저렴하게 판매한다.

국내산 참치는 유통과정이 짧고 환율 등의 영향을 받지 않아 기존 수입 참치회와 비교해 오히려 30%가량 싸다.

이마트가 이번 행사를 위해 비축한 국내산 참다랑어 물량은 총 80톤이다.

가격 투자를 통해 큰 혜택을 체감할 수 있는 신선 먹거리들도 눈에 띈다.

6일과 7일에는 수입 삼겹살 100g을 890원에, '파머스픽 하우스 감귤(1.4kg)'을 9900원에 구매할 수 있다.

'샤인머스켓(1.5kg)'은 신세계포인트 적립 시 40% 할인한 1만1940원에 판매한다.

이마트는 한우자조금관리위원회와 협업해 한우를 활용한 신메뉴 6종도 선보인다.

대표 상품으로 특제 소스를 활용한 '한우 언양식 소불고기(400g)'를 신세계포인트 적립 시 4000원 할인한 1만1980원에 판매한다.

'한우 불고기쌈 샌드위치', '한우 고추잡채', '한우 블랙페퍼 감자볶음', '한우 불고기 버섯전골'은 신세계포인트 적립 시 20% 할인한다.

롯데마트는 2025 물가잡기 캠페인 '더 핫' 9월 행사를 오는 10일까지 진행한다.

'이번주 핫 프라이스' 품목으로는 '광어회(300g 내외·냉장·국산)'를 선정, 행사 카드 결제 시 20% 할인해 2만4800원에 판매한다.

100% 비파괴 당도선별을 통해 15브릭스(brix) 이상 원물만을 엄선한 '비파괴 당도선별 하우스 샤인머스캣(국산)'을 2송이 이상 구매 시 송이당 1000원 할인해 5900원에 제공한다.

6일과 7일에는 '보은 햇사과(3~7입·봉·국산)'를 8990원에 특가 판매한다.

주말 특가 프로모션도 준비했다. '무화과(1kg·국산)'를 8990원에, '낱개 컵라면 전품목'은 2+1 행사로 내놓는다.

'햇밤고구마(국산)'는 100g당 329원, '무(국산)' 1490원, '대파(국산)' 1990원에 판매한다.

불필요한 가격 거품을 뺀 '직진가격' 상품도 풍성하다. 상주, 추풍령, 무주, 전주 등 '유명 산지 캠벨포도(각 1.5㎏·박스·국산)'는 1만2990원에, 송산과 대부도 산지는 1만4990원에 판매한다.

'원황배·화산배(각 3kg·국산)'를 각 1만3990원에, '완도 활전복(마리·냉장·국산)'은 특대 2990원, 대 1990원에 구매할 수 있다.

홈플러스가 오는 7일까지 파격 혜택을 제공하는 'CRAZY 4일 특가'를 필두로, AI 물가안정 프로젝트, 갈비 유니버스, 세계미식여행 이탈리아편 등 다채로운 할인 행사를 전개한다.

7일까지 '홈플머니 적립 이벤트(1인 1회)'를 진행하고 '12브릭스(Brix) 유명산지 햇홍로사과' 구매 시 1000점, 생물 오징어·알큰 햇깐마늘 구매 시 각 500점씩 적립 혜택을 제공한다.

'12Brix 유명산지 햇홍로사과(5~7입)'는 행사 카드 결제 시 5000원 할인하고 마이홈플러스 멤버특가로 국내산 '생물 오징어'와 '알큰 햇깐마늘(300g)'은 50% 할인한다.

또 행사카드 결제 시 '14Brix 유명산지 캠벨포도(1.5kg)'는 3000원 할인, 국내산 '대란 30구(1인 1판 한정)'는 1000원 할인한다.

마이홈플러스 멤버특가로 '호주청정우 부채살(100g)'과 '부산 간고등어(한손·2마리)'는 50% 할인한다.

'대짜 핫스파이시 후라이드 치킨·양념찍먹후라이드치킨'은 멤버십 특가로 5000원 할인하며 대짜 치킨 2종 구매 시 하얀 치킨무(제품당 무 1개)도 증정한다.

오는 10일까지 열리는 'AI 물가안정 프로젝트'에서는 7대 카드 결제 시 캐나다산 '보먹돼 삼겹살·목심(100g)'은 40% 할인, '10Brix 큰 추희자두(6~10입)'는 3000원 할인한다.

'무항생제 온가족 닭볶음탕용(1.2kg·국내산)'은 멤버십 특가로 20% 할인한다.

아울러 7일까지 오프라인 매장에서 '빙장 햇꽃게(100g)'를 전점 10톤 한정 990원에 내놓고, '냉수마찰 기절꽃게(2kg)'는 10일까지 7대 카드 결제 시 50% 할인한다.