“성희롱은 범죄 아냐”… 조국혁신당 이규원 발언에 국힘 “국민 우롱”

혁신당 “제명 등 단호히 조치”

야당 “2차 가해 우려”

조국혁신당 이규원 사무부총장이 당내 성 비위 사건과 관련해 “성희롱은 범죄가 아니다”라고 발언해 논란이 일고 있다.

5일 조국혁신당 이규원 부총장이 한 시사 유튜브에 출연해 당내 성 비위 사건과 관련해 발언하고 있다. 유튜브 ‘장르만 여의도’ 캡처

대구지검 부부장 검사 출신인 이 부총장은 지난 5일 JTBC 유튜브 채널 ‘장르만 여의도’에 출연해 진행자가 “당내에서 언어 성희롱이 있었다”고 언급하자 “성희롱은 범죄가 아니라 품위 유지 의무 위반에 해당할 수 있다”고 말했다. 이어 그는 “언어폭력은 범죄는 아니며 관련 사건은 현재 경찰 수사가 진행 중”이라고 덧붙였다.

가해자가 조국 혁신정책연구원장과 황현선 사무총장 등과 가까운 ‘최측근’이라는 이유로 가벼운 처분을 받았다는 지적에 대해서는 “수용하기 어렵다”고 반박했다. 그는 “당직자 수가 50명도 되지 않고, 정무직 당직자는 10명 남짓인데 사실상 서로가 다 최측근”이라고 밝혔다.

또한 그는 “당에서는 가해자로 지목된 인물에 대해 수사가 진행 중임에도 불구하고 제명 처분을 내렸고 당내 절차는 이미 마무리됐다”며 “정당에서의 제명은 민간에 비유하면 사실상 사형에 해당한다”고 덧붙였다.

앞서 조국혁신당은 이날 오전에 기자회견을 열고 “깊이 사과드린다”며 “성 비위와 괴롭힘 사건에 대해서는 무관용 원칙으로 단호하게 대응하겠다”고 밝혔다.

한편, 이 부총장의 발언을 두고 국민의힘은 강하게 반발했다. 박성훈 수석대변인은 6일 ‘조국혁신당의 성비위 두둔, 피해자에 대한 2차 가해이자 국민 우롱입니다’라는 제목의 논평을 통해 “이 부총장은 충격적인 발언으로 국민적 공분을 사고 있다”고 비판했다.

박 대변인은 “이는 피해자에 대한 명백한 2차 가해이자 성범죄의 심각성을 축소·왜곡하는 반사회적 인식”이라며 “개혁과 평등을 외쳐온 세력들이 성 비위 사건을 가볍게 여기고 잘못된 언행을 반복해서 두둔”한다고 지적했다.

이어 그는 “조국혁신당은 이제라도 변명과 감싸기를 중단하고 사건의 전말을 투명하게 공개해야 한다”면서 “책임자에 대한 엄정한 조치와 재발 방지책 마련이 필요하다”고 강조했다.