“李대통령님, 급식 못먹으면 어쩌죠?”…손편지 보낸 강릉 초등생들

‘가뭄 피해’ 운양초 학생들 손편지로 ‘SOS’

역대 최악의 가뭄으로 재난 사태가 선포된 강원 강릉시의 초등학생들이 이재명 대통령에게 도움을 청하는 편지를 보내 눈길을 끈다.

이재명 대통령이 지난달 30일 강원 강릉시청 재난안전상황실에서 가뭄 대책 회의를 주재하고 있다. 왼쪽은 강릉시 운양초등학교 학생들이 이 대통령 앞으로 보낸 편지. 대통령실 제공·운양초 김기수 교사 페이스북 캡처

6일 교육당국 등에 따르면 강릉 운양초등학교 6학년 학생 15명은 지난 4일 이재명 대통령을 향해 편지를 써 보냈다. 서로 한 문장씩, 각자의 글씨로 총 5장의 편지를 썼다. 학생들은 원래 강릉시에 편지를 쓰려고 했으나, 시가 오랜 기간 가뭄 문제를 방치했다고 판단해 대통령실로 수신인을 바꿨다.

이들은 “대통령님은 현명하게 문제를 잘 해결해줄 것 같다”며 “가뭄으로 우리가 겪는 힘든 일과 고민을 적었으니 나랏일로 바쁘시겠지만 읽어주시면 감사하겠다”고 편지를 시작했다. 편지에는 “학교에 다니지 못할까 봐 마음이 조마조마하다” “맛있는 급식도 먹지 못할까 봐 너무 걱정이다” 등의 내용이 담겼다.

강원 강릉시 운양초등학교의 한 학생이 이재명 대통령에게 보내는 편지를 작성 중이다. 운양초 김기수 교사 페이스북 캡처

학생들은 학교에서 나눠준 생수는 1학년 동생들이 들기 무거우니 배달 방법을 고민해줄 것과 급식과 정수기를 사용하지 못하는 불편, 자영업을 하는 부모님들이 힘드니 재난 극복 쿠폰 발행을 고민해줄 것 등을 요청했다.

또 가뭄 위기가 오랜 기간에 걸쳐 심화했지만 시장과 국회의원이 제때 대처하지 못했다며 자신들에게 투표권이 있다면 이런 식으로 일할 사람들을 절대 뽑지 않을 것이라고도 했다. 물이 꼭 필요한 곳과 그렇지 않은 곳을 세세하게 구분해 제한 급수를 실행해달라고 제언하기도 했다.

강원 강릉시 운양초등학교의 학생들이 이재명 대통령에게 편지를 부치고 있다. 운양초 김기수 교사 페이스북 캡처

학생들은 편지 말미에 “지역 문제에 관심을 갖고 이를 해결하기 위해 내 생각을 말하는 게 중요하다고 배웠다”며 “기회가 된다면 우리 반 모두 대통령님을 뵙고 싶으니 꼭 초대해달라”고 적었다.

학생들과 함께 편지를 보낸 김기수 담임교사는 “우리 편지가 도착하면 대통령님께서 직접 읽어보실 일만 남았다”며 “대통령님을 만나면 아이들과 함께 어떤 얘기를 해야 할지, 앞으로 펼쳐질 일들을 상상해본다”고 전했다.

최악 가뭄에 농업용수 공급이 중단된 가운데 지난 1일 강원 강릉시 한 대파밭에서 농민이 작업을 하고 있다. 강릉=연합뉴스

강릉지역은 역대 최악의 가뭄으로 주요 식수 공급원인 오봉저수지의 저수율이 20% 이하로 내려가면서 지난달 30일 재난사태가 선포된 바 있다. 재난사태가 선포 8일째인 이날 오전 9시 기준 오봉저수지의 저수율은 12.9%다. 이는 전날(13.2%)보다 3%p 낮은 수치로 역대 최저치다. 해당 저수지는 강릉지역 87%의 생활용수를 담당한다.

이날도 강릉지역에선 헬기와 군부대, 소방, 임차 차량 등을 동원한 운반 급수와 남대천 용수개발을 통한 관로 급수 등 지원이 이뤄지고 있다. 이날 예상 수원 확보량은 2만9603톤이다.