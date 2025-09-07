노태문 삼성 사장 “2030년까지 AI 드리븐 컴퍼니로… 로봇은 미래 성장동력”

노태문 삼성전자 DX(디바이스경험)부문장 직무대행(사장)이 2030년까지 ‘인공지능(AI) 드리븐 컴퍼니’가 되겠다고 선언했다. 노 사장은 “2030년까지 전 업무 영역의 90%에 AI를 적용해서 AI가 현장에서 판단하고 결정할 수 있도록 하겠다”며 “삼성전자의 전 제품과 서비스에도 AI 기반 혁신을 추진하겠다”고 했다.

노 사장은 4일(현지시간) 유럽 최대 가전전시회 ‘IFA 2025’가 열린 독일 베를린에서 국내 언론과 간담회를 갖고 이같이 밝혔다. 이번 간담회는 노 사장이 삼성전자 DX부문장으로서 국내 언론과 처음 만나는 자리였다. 간담회에는 전략마케팅팀장 이원진 사장, VD사업부장 용석우 사장, DA사업부장 김철기 부사장, 유럽총괄 성일경 부사장, 한국총괄 임성택 부사장이 참석했다.

노 사장은 “AI가 유례없이 빠르게 전 산업을 혁신하는 이 때 삼성전자는 AI를 중심으로 비즈니스 근본부터 혁신해 새로운 도약의 발판을 마련하겠다”며 “AI를 가장 잘 활용하는 회사, AI로 일하고 성장해 나가는 회사로 빠르게 전환해 AI 드리븐 컴퍼니(AI 중심 회사)로 거듭나겠다”고 말했다.

노 사장은 이를 위해 올해 안에 4억대 이상 갤럭시 디바이스에 AI를 탑재해 멀티모달(글·소리·이미지·영상 데이터 모두 연산) 기반 최신 AI 경험을 확장하고 대중화하겠다고 했다. TV와 관련해선 차세대 AI 스크린 경험을 강화하고 가전기기에서도 맞춤형 AI 경험을 선도하겠다고 밝혔다. 앞서 삼성전자는 지난해 출시한 갤럭시 S24에 AI를 접목하며 AI 스마트폰 시대를 열었다. 지난해 갤럭시 AI가 적용된 단말기는 약 2억대에 달한다.

‘AI 중심 회사’를 표방한 것과 달리 삼성전자는 자체 파운데이션 모델 개발을 선언하거나 성과를 전면에 내세우지 않는다. 삼성전자가 그간 성공 신화를 써오면서 하드웨어 못지 않게 소프트웨어 패러다임 장악에 도전해온 행보와는 대비된다. 노 사장은 “고객 경험의 고도화를 위해서는 하드웨어만으로, 소프트웨어 만으로 되지 않고 하드웨어와 소프트웨어가 결합해서 시너지를 내면서 서로 고도화시켜야지만 가능하다”며 “이런 부분은 삼성전자가 가진 강점 중 하나”라고 설명했다.

그는 삼성전자의 AI 전략으로 ‘하이브리드 AI’를 제시했다. 자체 개발 AI 모델인 ‘가우스’를 발전시키면서 글로벌 최고 모델들을 적극 도입하겠다는 것이다. 아울러 클라우드 기반의 AI와 온디바이스 AI(외부 통신 없이 기기 내 연산·저장) 방식도 병행한다. 삼성전자는 자체 개발 생성형 AI 모델인 ‘가우스2’를 지난해 11월 공개했다. 노 사장은 “가우스 모델을 계속 발전시키고 있고 이를 업무 생산성 향상과 제품에 녹여 쓰고 있다”고 말했다. 삼성전자는 갤럭시 S26에 구글 제미나이뿐 아니라 퍼플렉시티의 AI 모델 탑재를 논의 중이다. TV에 적용하는 비전 AI도 제미나이·퍼플렉시티·마이크로소프트 코파일럿 등 다양하다.

그는 현재 AI 경쟁이 모델·플랫폼에서 이를 적용하는 서비스·제품 중심으로 이동하고 있다고 진단했다. 올해 화두인 AI에이전트를 거쳐 궁극적으로 피지컬 AI까지 발전하는 미래 흐름도 주시하고 있다. 피지컬AI는 AI가 물리적 실체에 적용돼 현실 세계에서 기능하는 것으로, 사람을 닮은 로봇 등이 해당한다. 노 사장은 “(AI)가 (모바일의) 갤럭시 AI, (TV의) 비전 AI, (가전의) 비스포크 AI처럼 여러 제품과 기능에서 에이전틱화되는 한 방향이 있고 이것이 피지컬 AI로 발전하면 로봇에 적용된다”며 “제조에 적용되면 제조 로봇, 키친이나 가사 노동에 적용되면 키친 로봇·가사 노동 로봇이 되고 유니버설하게 적용되면 휴머노이드까지 발전하는 큰 축”이라고 설명했다. 이어 “모바일·TV·가전에서 지금의 AI 기술을 더욱 발전시켜서 AI 에이전트화시키겠다고 말씀드린 것처럼, 로봇 쪽을 미래 성장 동력으로 삼고 있기에 계속 투자·발전시켜 나갈 생각”이라고 말했다.

세번 접는 스마트폰(트라이폴드) 등 삼성전자의 차세대 신제품 소식도 전했다. 세 번 접는 스마트폰은 개발 막바지 단계로 올해 내 출시할 계획이다. XR(확장현실) 기기인 ‘프로젝트 무한’에 대해서는 “완성도를 높이는 단계라 멀지 않은 시점에 제품을 공개할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 스마트 안경은 개발 중으로 “완성도가 높아지는 시점에 출시하겠다”고 했다.

노 사장은 현재 글로벌 가전·TV·모바일 시장에서 프리미엄과 보급형 시장이 확대되는 양극화가 빠르게 이뤄지고 있다고 설명했다. 이같은 흐름 속에서 프리미엄 제품뿐 아니라 보급형 제품까지 AI 기능을 확대해서 AI 시장을 대중화하는 게 삼성의 비전이자 목표다.

노태문 삼성전자 DX(디바이스경험)부문장 직무대행(사장)이 4일(현지시간) 독일 베를린 IFA 2025 현장에서 연 기자간담회에서 2030년까지 ‘인공지능(AI) 드리븐 컴퍼니’로 거듭나겠다고 밝히고 있다. 삼성전자 제공

DX 부문장을 맡은 데 대해서는 “입사 후 지금까지 쭉 모바일만 해오다 올해 처음으로 DX 부문을 맡게 되면서 더 고민하고 더 많은 정보를 공부해야 함을 느꼈고 그렇게 하고 있다”며 “전자산업이 굉장히 빠르게 바뀌는 큰 전환기에 있는 걸 잘 이해하고 있고 그런 부분들을 삼성전자 DX의 전체 제품·기능·서비스에 빠르게 적용하고 이 전환기를 우리 기회로 삼기 위한 노력들에 가장 역점을 두고 있다”고 말했다.

그는 “대내외적으로 많은 도전이 이어지는 사업 환경 속 DX부문장을 맡게 되어 어깨가 무겁다”며 “삼성의 DNA는 실패를 두려워하지 않는 과감한 도전과 멈추지 않는 혁신이기에 다시 한번 삼성의 가능성과 실력을 증명할 시기로 전 임직원과 함께 각고의 노력을 다하겠다”고 다짐했다.