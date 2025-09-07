LG엔솔, 美 직원·협력사 석방에 총력…김기수 최고인사책임자 출국

미국 이민 당국의 조지아주 배터리 공장 불법 체류자 단속으로 협력사를 비롯해 300여명의 인력이 구금된 LG에너지솔루션의 최고인사책임자(CHO)가 7일 미국으로 출국했다.

LG에너지솔루션 김기수 인사최고책임자가 현장 대응을 위해 미국으로 출국하고 있다. 연합뉴스

김기수 LG에너지솔루션 CHO는 이날 오전 인천국제공항에서 “지금은 구금된 사람들의 ‘조속한 석방’이 최우선”이라며 “정부에서도 총력으로 대응하고 있는 만큼 신속하고 안전한 복귀를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

지난 4일 미국 이민세관단속국(ICE)와 국토안보수사국(HSI)는 조지아주 서배나 소재 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장(HL-GA 배터리회사)에 대한 단속 작전으로 475명을 체포했다.

미국 당국의 단속으로 구금된 LG에너지솔루션 회사 직원은 총 47명으로 파악됐다. 한국 국적이 46명, 인도네시아 국적 인원이 1명으로 알려졌다.

이외에 합작 공장(HL-GA) 관련 설비 협력사 소속 인원 250여명이 별도로 구금됐다. 대부분은 한국인인 것으로 추정되지만, 정확한 인원과 국적은 확인 작업이 더 필요한 상황이다.

LG엔솔은 출장 전면 중단, 약품 전달, 면회 추진 등 비상 대응에 돌입했으며 정부와도 협력해 구금 인원의 조속한 석방을 위해 총력을 기울이고 있다.

구금자 가족을 통해 정기 복용 약품 등을 파악해 전달하기 위한 조치도 병행 중이다.

또 한국 정부 및 관련 당국과 협의해 구금자와 면회도 추진 중이다. 이후 통신 및 연락이 가능하도록 요청할 예정이다.

LG에너지솔루션은 “구성원 및 협력사 분들의 신속하고 안전한 복귀 등 조속한 문제 해결을 위해 최선을 다할 것”이라고 했다.