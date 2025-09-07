정시로 의대 가려면 276점 필요…종로학원, SKY엔 “인문 259점·자연 266점이 최저선”

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가 가채점을 기준으로 의대에 지원하려면 원점수 합계가 276점 이상이 돼야 한다는 예상이 나왔다.

종로학원은 9월 모의평가 가채점 기준으로 주요 대학 학과의 정시 예상 합격선을 예측한 결과 전국 의대에 지원 가능 점수로 국어∙수학∙탐구의 원점수 합계 276점에서 292점이 돼야 한다고 7일 밝혔다. 서울대 의대 지원 가능성은 292점으로 가장 높았고, 연세대 의대 288점, 고려대 의과대 286점, 성균관대 의대 286점, 가톨릭대 의대 286점, 울산대 의대 286점으로 각각 관측됐다. 다른 의약학 계열로는 치대가 272∼283점, 한의대는 269∼276점, 약대는 266∼279점으로 예상됐다.

한국교육과정평가원 주관 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가가 치러진 지난 3일 경기 화성시 동탄고등학교에서 3학년 학생들이 시험지와 답안지를 넘기고 있다. 뉴스1

의약학 계열을 제외한 서울대∙고려대∙연세대 이공계의 경우 266∼281점이 최저선으로 나왔다. 종로학원은 2026학년도엔 의대 모집정원이 줄어들면서 이공계 최상위권 학과 합격선도 올라갈 것으로 예상했다.

서울대 화학생물공학부가 279점이었고, 연세대 시스템반도체공학과 269점, 고려대 반도체공학과 269점, 성균관대 반도체시스템공학과 266점, 서강대 화공생명공학 261점, 한양대 미래자동차공학 266점, 중앙대 소프트웨어 257점 등으로 전망됐다. 인문계열의 경우 서울대 경영대학이 282점이었고 연세대 경영은 260점, 고려대 경영이 260점 등으로 각각 예상됐다. 종로학원은 서울 내 4년제 대학에 입학이 가능한 최저선으로 인문계열 216점, 자연계열 212점으로 각각 예상했다. 한편 올해 고3 학생은 지난해보다 4만7000여명 늘어나면서 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 전망된다.

2026학년도 수시 원서접수는 이달 8일부터 12일까지 진행된다. 서울대·고려대는 10일, 연세대는 11일 마감한다.