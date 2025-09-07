“김병만에게 결혼 숨기자고 제안”…아내, 출산까지 홀로 견딘 사연

방송인 김병만의 아내가 그동안 결혼과 임신 사실을 공개하지 않았던 이유를 털어놓았다.

뉴스1, TV조선 '조선의 사랑꾼' 방송화면 캡처

오는 8일 방송될 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서는 김병만이 집을 비운 사이 홀로 아이들을 돌보며 생활해 온 아내의 솔직한 이야기를 확인할 수 있다.

제작진이 “이렇게 홀로 살림하고 육아하면 힘들지 않냐”고 묻자, 김병만의 아내는 “힘들다. 남편과 같이 할 수 있는 게 거의 없다 보니, 다른 사람들에 비해 혼자 감당해야 하는 부분들이 있었다”고 답하며 힘겨웠던 시간을 떠올렸다.

이어 그는 “남들에게 일상적인 일이라도 우리는 주목을 받는다. 아이가 아파도 같이 병원에 갈 수 없었다”고 전했다. 이를 영상으로 지켜보던 황보라는 “홀로 애들 데리고 병원 가는 거 진짜 힘들다”며 공감했고, 강수지도 “많이 서운하셨을 것 같다”고 안타까운 마음을 드러냈다.

TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처

또한 아내는 결혼과 두 아이의 소식을 외부에 알리지 않기로 한 결정도 자신이 먼저 제안했음을 밝혔다.

그는 “처음부터 그렇게 하자고 했다. 임신했을 때 테스트에서 두 줄이 나왔는데, 아무한테도 알리지 말자고 먼저 그렇게 말했다”고 설명했다. 그러면서 “우리가 뭔가 나설 순간이 아니니까…때가 되면 그런 순간이 오겠지 싶었다”고 이유를 전했다.

김병만은 2010년에 비연예인과 혼인신고를 하고 그의 딸을 친양자로 받아들였지만, 2023년 이혼 소송을 통해 결혼을 마무리하고 딸과 관련된 파양 소송도 진행했다. 서울가정법원은 지난 8일 김병만이 제기한 파양 청구 소송을 인용했다.

TV조선 ‘조선의 사랑꾼’

김병만은 오는 20일 서울 한강 세빛섬에서 결혼식을 올릴 예정이다. 최근 예비신부와 혼인신고를 마쳤으며, 혼외자로 있던 자녀들도 자신의 호적에 올렸다.

김병만 아내가 홀로 견디며 숨겨왔던 지난날의 이야기는 8일 오후 10시 방송되는 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서 확인할 수 있다.