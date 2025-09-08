국내 최대 주행거리에 ‘멀미’까지 잡아… ‘전기차 캐즘’ 뚫을까

아이오닉6 ‘게임 체인저’ 되나



현대차 중형 전기 세단 신형 모델 내놔

4세대 배터리 채택해 주행거리 562㎞

페달 반응 완화 ‘스무스 모드’ 최초 적용

급격한 가·감속에 따른 멀미 증상 완화



하반기 신차 출시로 시장 회복 기대감

현대자동차의 중형 전기 세단 아이오닉6(사진)가 국내 전기차 최장 주행가능거리와 ‘전기차 멀미’ 완화 기능이라는 매력적인 요소를 갖춘 신형 모델로 돌아왔다. 올해 들어 회복세를 보이고 있는 전기차 시장에서 아이오닉6 등 신형 전기차들이 추세를 이어갈지 주목된다.

더 뉴 아이오닉6와 기본 모델(왼쪽)과 N라인 모델. 현대차 제공

◆스무스 모드 탑재한 아이오닉6

앞서 2022년 처음 출시된 아이오닉6는 대표적인 국내 전기 세단 모델 중 하나로 자리 잡았다. 이번에 나온 부분변경 모델은 공력 기술과 고성능 배터리로 국내 최대 주행거리 560㎞ 패밀리 전기 세단으로 거듭났다.



지난달 28일 경기 고양 현대모터스튜디오에서 출발해 경기 양주까지 왕복 약 80㎞ 구간에서 아이오닉6를 시승했다.



스포츠유틸리티차(SUV)나 세단과 SUV의 중간 형태인 크로스오버유틸리티차(CUV)가 대부분을 차지하는 전기차 시장에서 아이오닉6는 눈에 띄는 날렵한 외관을 하고 있다. 바람의 저항을 최소화한 유선형의 디자인 콘셉트를 계승해 특히 옆쪽에서 볼 때 유려함과 역동성을 갖춘 인상적인 실루엣을 완성했다.

실내는 외관의 인상과 달리 패밀리 세단으로서 손색이 없을 만큼 넉넉하고 안락했다. 센터 콘솔과 버튼은 가지런하게 정리돼 직관적이었다.



아이오닉6에는 전기차 특유의 즉각적인 페달 조작 반응을 완화하는 ‘스무스 모드’가 최초로 적용됐다. 처음에는 전반적인 차량 성능을 살피느라 이 기능을 크게 의식하지 않고 주행을 이어나갔는데 시간이 지날수록 회생제동이 강한 전기차들에 비해 훨씬 이질감이 적고 편안했다. 차량 반응 속도를 정교하게 제어해 가속은 부드럽게 되고, 가속페달에서 발을 떼도 속도가 오랫동안 유지됐다. 특히 뒷좌석에 사람을 태우고 가속과 감속을 자주 반복할 수밖에 없는 시내 주행을 할 때 유용하게 쓸 수 있을 듯하다.



현대차 관계자는 “내연기관 방식을 적용해 토크 레이트 등을 조절했다”며 “전기차에서 급격한 가감속 때문에 멀미 난다는 고객의 호소가 많아 반영하게 된 기능”이라고 설명했다.

더 뉴 아이오닉6 주행 모습. 현대차 제공

스무스 모드와 함께 적용된 스마트 회생 시스템 3.0은 최적의 회생제동량을 자동으로 조절해 경제적으로 전기차 주행을 할 수 있도록 보완한다. 전방 교통 흐름과 운전자의 감속 패턴, 과속 카메라, 방지턱, 회전 교차로 등 다양한 내비게이션 정보가 활용된다.



아이오닉6는 롱레인지 2WD 기준 국내 전기차 중 가장 긴 562㎞를 달성했다. 새롭게 적용된 4세대 배터리가 기존 모델과 비교해 용량이 77.4kWh에서 84kWh로 늘어났고 밀도도 높아진 덕분이다. 350kW급 초고속 충전을 할 때 시간은 기존과 동일한 18분이 걸린다. 공기저항계수는 0.21로, 현대차그룹 차량 중 가장 뛰어나다.



판매 가격은 전기차 세제혜택 적용 후 스탠더드 모델 기준 4856만원부터다. 서울시 기준 국비 보조금과 지방비 보조금을 고려했을 때 4000만원 초반대에 차량을 구매할 수 있을 것으로 보인다.



◆전기차 캐즘 돌파할까



한동안 정체 상태였던 국내 전기차 시장이 최근 회복세를 보이며 전기차 신차에 대한 기대감도 높아지고 있다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 올해 1∼7월 국내에서 판매된 전기차는 11만6608대로, 7개월 만에 10만대를 돌파했다.



이는 KAMA가 친환경차 등록 통계를 발표하기 시작한 2022년 이후 가장 빠른 증가 속도다. 전년 같은 기간(7만9888대)과 비교하면 46.0% 늘었다.



전기차 신규 등록 대수는 2022년 16만4324대, 2023년 16만2507대, 2024년 14만6734대로 소폭 감소 추세였다. 국산과 수입 브랜드 모두 경쟁력 있는 신차를 내놓으면서 판매가 늘어난 것으로 분석된다. 하반기에도 주요 브랜드의 전기차 신모델 출시가 이어지면서 상승세를 지속할지 주목된다.



기아는 최근 준중형 전기 SUV EV5를 국내에 공식 출시했다. 기아가 EV6, EV9, EV3, EV4에 이어 다섯 번째로 선보이는 E-GMP 기반 전용 전기차다.



현대차는 신형 아이오닉6에 이어 고성능 전기 세단 아이오닉6N을 출시할 예정이다.