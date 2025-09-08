가을 분양 성수기 활짝… 9월 전국서 3만여 가구 쏟아진다

시장 위축 속 ‘선별청약’ 지속 관측



정비사업지 물량만 1만1852가구

원도심 일반분양 예고 기대감 ‘업’

강도 높은 대출규제 흥행에 변수

서울 실수요자 매수세 강세 여전

사당동·망우동 등에 이목 쏠릴 듯

본격적인 가을 ‘분양 성수기’를 맞아 이달 전국에서 3만가구 이상 분양될 예정이다. 수도권에선 원도심 생활 인프라를 누릴 수 있는 정비사업 물량도 대거 포함됐다. 다만 수도권 주택담보대출 한도를 최대 6억원으로 묶는 ‘6·27 대출 규제’ 여파로 청약시장 위축이 감지되면서 입지와 가격 경쟁력을 갖춘 단지 위주의 ‘선별 청약’ 흐름은 당분간 지속할 것이란 관측이 나온다.



◆성수기 정비사업지 물량 풍성



7일 부동산업계에 따르면 이달 분양 예정 물량은 분석 업체마다 다소 차이가 있지만 3만가구는 넘어설 것으로 전망된다. 부동산R114는 53개 단지, 3만8979가구(임대 포함)를 예측치로 내놓았으며, 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이는 51개 단지, 4만990가구(임대 포함, 오피스텔 제외)가 공급될 것으로 내다봤다. 직방은 전국 35개 단지, 3만42가구(총 가구 수 30가구 미만 및 임대 단지 제외)를 전망치로 제시했다.

리얼투데이 관계자는 “이번달 분양 성과가 하반기 주택 시장 분위기를 가늠하는 중요한 지표가 될 것”이라고 말했다.



정비사업지 물량이 대거 공급된다는 점도 이달 분양시장의 특징이다. 부동산R114의 분석 결과 이달 정비사업지 공급 예정 물량은 1만1852가구로, 월간 전체 물량의 30%에 달한다. 2023년 10월(1만2581가구) 이후 23개월 만에 가장 많은 정비사업지 분양 물량이다. 수도권 10곳(8644가구), 지방 4곳(3208가구)의 재개발·재건축 단지가 분양에 나선다.



부동산R114는 “원도심 일대 정비사업 공급 단지는 신축 아파트 희소성이 커 지역 내 상주인구를 기반으로 배후 수요의 안정성이 뒷받침된다”며 “풍부한 생활 인프라를 갖춘 지역 내 원도심 정비사업지 위주로 일반분양이 예고돼 청약대기자들의 이목이 쏠릴 것”이라고 짚었다.

수도권에서는 경기 광명시 철산동 광명12R구역 재개발을 통해 들어서는 ‘철산역자이’와 구리시 교문동 딸기원2지구 재개발 단지인 ‘중흥S클래스힐더포레’ 등의 공급이 예정됐다.



◆“‘6·27 여파’ 시장 주요 변수



성수기를 맞이했지만 고강도 대출 규제 여파로 시장이 위축된 점은 청약 흥행의 변수로 작용할 전망이다. 분양 분석 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과에 따르면 지난 7월 전국 평균 1순위 청약 경쟁률은 9.08대 1로, 2023년 10월(9.04대 1) 이후 21개월 만에 가장 낮았다.



리얼하우스는 “올 6월 이후 청약시장이 움츠러드는 모양새”라며 “수도권 등의 주담대 금액을 최고 6억원으로 제한하고, 실거주 의무를 강화하는 등의 내용을 담은 6·27 대책이 청약시장을 위축시켰기 때문”이라고 설명했다.



직방 관계자도 “이달 분양시장은 가을 성수기의 시작과 함께 물량이 확대되는 흐름을 보이지만 6·27 대책 이후 이어지는 대출 규제와 자금 여건 부담은 여전히 시장의 주요 변수로 작용하고 있다”고 진단했다. 이 관계자는 이어 “수도권은 한정된 공급 속에서 자금 여력, 중도금·잔금 대출 가능 여부, 가격 메리트 등이 실수요자의 핵심 판단 기준이 될 것”이라며 “브랜드나 입지 경쟁력이 뚜렷한 단지를 중심으로 선별 청약이 이어질 것”이라고 전망했다.

현대건설이 서울 동작구 사당동 155-4번지 일원에 짓고 있는 ‘힐스테이트 이수역센트럴’ 조감도. 현대건설 제공

다만 서울에서 공급되는 단지들은 시장의 관심이 이어질 것으로 보인다. 분양업계 한 관계자는 “서울은 공급 부족과 입지 선호가 맞물리며 규제 이후에도 가격이 흔들리지 않고 있다”면서 “인기 지역에서는 신고가 거래가 이어지고 있어 실수요자 중심의 매수세가 여전히 강하게 작용하고 있다”고 분석했다. 이달 서울에서는 동작구 사당동 ‘힐스테이트 이수역센트럴’과 중랑구 망우동 ‘상봉 센트럴 아이파크’가 분양을 앞두고 있다.



리얼하우스 관계자는 “분양 성수기인 9월에는 입지가 좋은 단지가 대거 분양을 앞두고 있어 침체한 분양 분위기가 반전에 성공할지 관심이 쏠린다”고 전했다.