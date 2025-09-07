서남부 '극한 폭우' 군산 300㎜…침수·정전·대피 등 피해 속출

세종·충남·전북·전남에서 시간당 최고 152㎜ 강한 비

곳곳서 폭우·낙뢰 등으로 1천여 세대 '정전·단수' 불편

전라선 '익산-전주' 구간 열차 한때 운영중단…주민 100여명 대피

7일 충남과 전북, 전남 등 서남부 지역에 밤사이 극한 호우가 쏟아지면서 곳곳이 침수되고 폭우와 낙뢰로 대규모 정전이 발생하는 등 피해가 잇따랐다.



특히 군산에는 시간당 152㎜의 폭우가 내려 1968년 기상 관측 이래 가장 강한 비가 쏟아졌다. 충남 서천에서도 시간당 137㎜에 달하는 극한 호우가 내렸다.

밤사이 시간당 150㎜ 이상의 강한 비가 내린 7일 오전, 물에 잠겼던 전북 군산시 나운동의 한 마트 바닥이 흙탕물로 지저분하다. 연합뉴스

갑자기 쏟아진 비로 전라선 '익산-전주' 구간의 열차 운행이 3시간 40분가량 중단되고, 산사태 위험 지역 주민 100여명이 대피하기도 했다.



주택과 상가, 도로 등 침수 피해 신고도 150건 넘게 접수되는 등 피해가 속출했다.



◇ '역대 최강 폭우' 군산 시간당 152㎜…서천도 시간당 137㎜ 기록



이번 극한 호우로 군산은 '역대 가장 강한 비' 기록을 경신했다.



기상청에 따르면 이날 오전 1시 군산시 내흥동 인근에는 직전 한 시간 동안 152.2㎜의 폭우가 쏟아졌다. 이는 올해 들어 가장 강한 비이자 1968년 군산에서 기상 관측을 시작한 이래 가장 많은 시간당 강수량이다. 기존 기록은 지난해 7월 10일 기록한 131.7㎜다.



서천에도 이날 0시 17분 기준으로 1시간 동안 137㎜의 폭우가 내렸다.



기상청에 따르면 전날부터 이날 오후 3시 기준 전북과 충남 지역 누적 강수량은 군산 296.4㎜, 익산 함라 260.5㎜, 서천 247.5㎜, 완주 구이 214㎜, 김제 209㎜, 전주 완산 195㎜, 논산 182.5㎜, 임실 심덕 175㎜, 진안 164.5㎜, 부여 137㎜, 계룡 107㎜ 등이다.



비구름이 남하하면서 충남과 전북에 내리던 비는 오후부터 소강상태에 들어갔다. 비구름이 이동하면서 광주와 전남 지역에는 최대 100㎜ 이상의 많은 비가 내리고 있다.



광주기상청에 따르면 이날 오후 2시 기준 일 강수량은 장성군 상무대 지점이 106㎜, 영암군 시종면 50㎜, 함평군 월야면 49㎜, 곡성군 석곡면 46㎜, 무안군 해제면 37㎜, 광주 서구 풍암동 지점 36㎜ 등이다.



시간당 최대 강수량은 곡성군 석곡면 50.5㎜, 영암군 시종면 48㎜, 장흥군 관산읍 31㎜, 장성군 상무대 지점 39㎜, 광주 동구 무등산 지점 28㎜ 등으로 전북과 충남에서 내리던 폭우보다는 기세가 다소 꺾인 상태다.



비는 이날 오후 9시까지 시간당 30∼50㎜의 강한 비가 내렸다 그치기를 반복할 것으로 예상된다.

6일 밤 전북 군산에 내린 비로 도로 곳곳이 침수되면서 차량 침수가 잇따라 발생하고 있다.

◇ 폭우 지역에 산사태·홍수주의보…주민 100여명 대피



전북과 충남 지역에 국지성 호우가 쏟아지면서 일부 지역에는 산사태주의보와 홍수주의보가 발효됐다.



산림청은 호우로 인해 산사태 등 산림재난 위험이 높은 것으로 판단해 익산과 완주에 산사태 경보를, 전주·군산·김제·정읍·부안·진안·임실·무주 등에 산사태 주의보를 발령했다. 서천 역시 이날 오전부터 산사태주의보가 발령됐다.



또 영산강 홍수통제소는 이날 오전 4시 10분을 기해 만경강 인근의 전주시 전주천 미산교 지점에, 오전 5시에는 완주군 소양천 제2 소양교 지점에 각각 홍수주의보를 내리고 피해에 대비할 것을 당부했다.



이후에도 오전 5시10분 완주군 만경강 용봉교 지점, 오전 6시20분 완주군 만경강 삼례교 지점, 오전 6시30분 전주시 서천교 지점에 잇따라 홍수주의보를 발효했다.



산사태와 홍수 우려 지역 주민 100여명은 이른 아침부터 인근 대피소로 몸을 피하기도 했다.



전주시는 이날 오전 8시8분 폭우로 만경강 수위가 오르자 전주시 덕진구 송천2동 진기들 권역에 주민 대피령을 내렸다.



이에 따라 주민 37명이 용소중학교 등 인근 대피소로 긴급 대피했다.



군산·김제·익산과 서천 지역 주민 60여명도 산사태와 침수 우려로 마을회관으로 긴급 대피했다.



◇ '익산-전주' 구간 한때 열차 운행 중단…침수·정전 피해도



기록적인 폭우에 전라선 '익산-전주' 구간이 한때 운행이 중단되고, 주택과 상가, 도로가 침수되는 등 피해도 잇따랐다.



전북도 재난안전본부에 따르면 현재까지 도내 상가 71동과 주택 36개소 등 100여건의 침수 피해 접수됐다.

7일 전북 군산시 문화동 한 아파트가 밤사이 내린 집중호우에 단전이 된 가운데 소방관들이 폭우에 잠긴 기계실에서 물을 빼내고 있다.

폭우로 전라선 익산-전주 일부 구간 선로가 침수되면서 이날 오전 6시 25분부터 해당 구간 열차 운행이 중단됐다가 3시간 40분 만인 오전 10시 운행이 재개됐다.



또 김제시 5개 읍면의 통신이 두절됐다가 긴급 복구됐다. 군산 문화동의 한 아파트는 기계실이 침수돼 정전과 단수 피해가 발생했다.

충남에서는 58건의 비 피해 신고가 접수됐다. 신고 내용은 배수 지원, 나무 쓰러짐, 토사 유출, 맨홀 역류 등이다.



세종시와 충남에서는 폭우와 낙뢰로 정전이 발생해 1천180여 세대가 불편을 겪었다.



광주 광산구 오선동 인근 도로에서는 차량이 침수되면서 운전자와 동승자 등 2명이 119 구조대에 의해 구조됐다.



동구 산수동에서는 낙뢰로 인해 일부 공동주택이 정전 피해를 입었고, 신용동과 양산동 등에서도 일시적 침수 피해 신고가 접수됐다.

