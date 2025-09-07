빚 못갚는 자영업자 4년 반 만에 3배 넘게 급증

내수부진에 금융채무 불이행자 16만

60대 이상 5배나 ↑… 대출액도 ‘최다’

내수부진이 장기화하면서 빚을 제때 갚지 못한 개인사업자가 4년 반 만에 3배 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 특히 60대 이상 고령층이 5배 가까이 늘었다.



7일 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 나이스평가정보에서 제출받은 자료에 따르면, 올해 7월 말 기준 개인사업자 대출 차주 중 금융채무 불이행자는 16만1198명으로 2020년 말 5만1045명 대비 3배 넘게 증가했다.

서울 신촌 부근 상업지역 모습. 연합뉴스

개인사업자는 자영업자나 소상공인 등, 개인 명의로 사업자 대출을 받은 이들을 뜻한다. 이 중 3개월 이상 대출 상환을 연체한 차주를 금융채무 불이행자라고 한다.



개인사업자 대출 차주 중 금융채무 불이행자 수는 2020년 5만1045명, 2021년 5만487명, 2022년 6만3031명으로 조금씩 늘다가 2023년 11만4856명, 2024년 15만5060명으로 가파르게 뛰었다.



코로나19 종식 이후 금리가 다시 상승하고 내수부진이 이어지면서 팬데믹 기간 초저금리로 대출받았던 사업자들이 원리금 상환을 제때 하지 못한 것이라는 분석이 나온다.



전체 대출에서 금융채무 불이행자 대출이 차지하는 비율도 2020년 1.1%에서 올해 7월 말 3.2%로 뛰었다.



특히 고령층이 채무 상환에 더 큰 어려움을 겪는 것으로 나타났다.



60대 이상 금융채무 불이행자 수는 2021년 7831명에서 올해 7월 말 3만5755명으로 급증, 전 연령대에서 가장 많이 늘었다.



같은 기간 20대는 1933명에서 5262명, 30대는 9128명에서 2만4769명, 40대는 1만7570명에서 4만7993명, 50대는 1만5223명에서 4만7419명으로 증가했다.



1인당 평균 대출액도 60대가 2억9800만원으로 전 연령대 가운데 가장 많았다. 그만큼 상환 부담도 큰 셈이다. 이어 50대는 2억4900만원, 40대는 2억300만원, 30대는 1억4600만원, 20대 이하는 1억700만원 등으로 대출 금액과 연령이 비례했다.



박성훈 의원은 “자영업자와 소상공인의 연체 급증은 단순히 개인의 문제가 아니라 우리 경제 전반에 울리는 심각한 경고 신호”라며 “정부와 금융당국은 부실 위험을 방치할 게 아니라 실효성 있는 맞춤형 채무조정과 재기 지원 대책을 서둘러 마련해야 한다”고 강조했다.