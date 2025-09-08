“스테이블코인 엄격 규제 필요” [코인 브리핑]

차세대 지급결제 수단으로 주목받는 스테이블코인이 기존 금융시스템에 상당한 영향을 미칠 수 있어 전통적인 통화에 준하는 엄격한 규제가 필요하다는 제언이 나왔다. 한국금융연구원은 스테이블코인이 전통 금융시스템의 신뢰를 해치지 않도록 금융사들이 자회사 형태로 사업에 참여하는 것이 바람직하며, 스테이블코인을 통한 조세 회피를 차단할 방안도 모색해야 한다고 강조했다.



한국금융연구원은 7일 ‘금융브리프 특별호’에서 스테이블코인 제도화로 다양한 규제 이슈가 발생할 수 있다며 이같이 밝혔다.



보고서는 스테이블코인 사용 확대로 예상되는 문제점으로 발행인의 주조차익(화폐 발행에 따른 이익) 획득, 통화정책 집행 경로 혼선, 외국환 규제 우회, 조세징수 공백, 대외 자본유출 등을 짚었다. 무엇보다 스테이블코인은 일반 가상자산과 달리 발행인이 가치안정성과 환급 가능성을 약속하는 것이 핵심인 만큼 발행인에 대한 체계적인 감독시스템이 필요하다고 강조했다.



저자인 이정두 한국금융연구원 선임연구위원은 “발행적격은 ‘상법상 회사’ 등의 형식적인 요건이 아니라 사업계획에 부합하는 지배구조, 내부통제, 경영진 적격성 등에 대한 기준이 함께 적용되어야 한다”며 “스테이블코인 리스크가 전통적 금융시스템에 직접 전이되는 것을 방지하기 위해 금융회사의 직접 발행보다 별도의 자회사 형태를 통한 사업참여가 바람직하다”고 제언했다.



스테이블코인이 조세 행정에 구조적인 위협이 될 수 있다는 지적도 잇따랐다. 암호화폐 개인지갑 간 거래는 과세당국과 정보 공유 체계가 없고, 국내 소재 재산으로 현행법 내에서 과세할 수 있는지도 불분명하다. 아울러 스테이블코인은 신용카드 등 기존 결제수단 대비 추적이 어려워 부가가치세와 사업소득세 세원을 잠식할 우려도 있다.



이에 배진수 한국금융연구원 연구위원은 단기적으로 스테이블코인 결제에 현금영수증 발행 의무를 부과하고, 장기적으로는 가상자산에 대한 국제 정보교환 체계를 갖춰야 한다고 제언했다. 배 연구위원은 “국세청은 상품권·외화 결제에도 현금영수증 발행을 의무화하고 있으므로 이에 준해 원화·외화 스테이블코인 결제 모두 영수증 발행대상에 포함하는 것이 타당하다”고 말했다.