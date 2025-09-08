대한항공, 이코노미석 배열 개조 계획 철회

소비자 편익 외면 논란에 중단

대한항공이 프리미엄석 도입 과정에서 이코노미석 배열을 바꾸려던 계획을 철회했다.



대한항공은 7일 “보잉777-300ER 항공기를 대상으로 진행했던 일반석 3-4-3 배열 좌석 개조 계획을 전면 중단하기로 했다”고 밝혔다.



앞서 대한항공이 프리미엄석 도입기의 이코노미석 배열 구조를 ‘3-3-3’에서 ‘3-4-3’으로 변경하고 좌석 너비를 1인치 줄이는 계획을 내놓으며 소비자 편익보다 수익성에 치중하는 것 아니냐는 논란이 나왔다.



주병기 공정거래위원장 후보자도 인사청문 서면답변에서 “공정위에서는 작년 12월 기업결합 조건부 승인 당시 경쟁 제한이 우려되는 40여 개 노선에 주요 상품 및 서비스의 불리한 변경을 금지한 것으로 알고 있다”고 지적했다.



대한항공은 이미 개조가 완료된 1호기는 ‘3-4-3’ 배열로 운영할 계획이다.