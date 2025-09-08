대기업 정규직, 고령자 >청년 역전

55~59세 20년간 492% 증가

23~27세 같은 기간 1.8% ↓

대기업 내 정규직 고령자 비중이 청년 비중을 넘어선 것으로 나타났다. 최근 20년간 정규직 고령자 고용은 5배 증가했지만 청년층 채용은 오히려 줄어든 데 따른 것이다.



한국경영자총협회(경총)는 이런 내용의 ‘우리나라 노동시장 이중구조 실태와 시사점’ 보고서를 7일 발표했다. 보고서를 보면 대기업 정규직 부문의 고령자(55∼59세) 고용은 2004년 4만2000명에서 지난해 24만7000명으로 492.6 증가했다. 같은 기간 청년(23∼27세) 고용은 19만6000명에서 19만3000명으로 1.8% 감소했다. 그 결과 대기업 정규직 내 고령자 비중이 2.9%에서 9.3%로 상승해 청년 비중(13.7→7.3)을 역전했다.

사진=게티이미지뱅크

노동조합이 있는 대기업의 경우 고령화 추세가 두드러졌다. 노조가 있는 대기업 정규직 청년 고용 하락률은 1.8%로 같았지만 고령자 고용 증가율은 777.0%로 더 높았다. 고령자 비중은 2.7에서 10.7로 상승했고 청년 비중은 13.6에서 6.0로 떨어졌다.



대기업과 중소기업 간 임금, 근속연수 격차는 심화했다. 대기업이 정년과 임금은 꾸준히 올렸지만 고용은 줄이면서 중소기업과의 차이가 벌어진 것으로 분석됐다.



대기업 정규직의 평균 근속연수는 2004년 10.40년에서 2024년 12.14년으로 길어졌고, 신규 채용률(근속 1년 미만자 비중)은 9.6에서 6.5로 하락했다. 보고서는 대기업 정규직 부문 유입과 유출이 제한돼 20년간 대기업 진입장벽이 더 높아졌다고 설명했다.