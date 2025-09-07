김병기 민주 원내대표 “누가 여당되든 청문회법 개정 필요… 비판 받더라도 돌파” [인터뷰]

인사청문회, 사생활 털기에만 몰두

야당도 여당이었을 때 요구했던 법

신상 비공개로, 능력·자질은 공개로

제대로 검증… 억울한 피해자 없어야



다수당, 상임위장 맡게 국회법 개정

권한 주고 책임지라는 게 국민의 뜻

배임·직권남용·업무 방해죄 폐지 등

연내 원샷 처리… 쇠뿔은 단김에 빼야

“인사청문회법은 비판을 받더라도 돌파하겠습니다.”



더불어민주당 김병기 원내대표는 4일 국회 원내대표실에서 진행된 세계일보 인터뷰에서 인사청문회법 개정안 통과 의지를 드러냈다. 김 원내대표는 “인사청문회법은 야당이 여당이었을 때 요구했던 것”이라며 “그만큼 그 법은 누가 여당이 되든, 행정부를 이끌어가려면 필요한 법이라는 의미”라고 강조했다. 김 원내대표는 지난달 인사청문회법 개정안을 대표 발의한 바 있다. 인사청문소위원회를 두고 공직 후보자의 사생활 등 민감정보를 비공개로 심사하게 하는 내용이 골자다. 이는 이재명 대통령이 2021년 대선후보 시절 “도덕성 검증은 비공개로 하자”고 주장했던 사안이기도 하다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 4일 오전 국회 민주당 원내대표실에서 진행한 세계일보와의 인터뷰에서 현안에 대한 자신의 입장을 밝히고 있다. 최상수 기자

김 원내대표는 국회법을 개정해 다수당이 국회 상임위원장을 도맡게 해야 한다는 입장도 밝혔다. 공공기관 알박기 금지법과 3대(검찰·사법·언론) 개혁, 배임죄 폐지는 이번 정기국회 안에 처리한다는 입장이다. 김 원내대표는 “누가 행정부의 수반이 되든, 그 수반이 권한을 가지고 일하고 책임을 질 수 있는 제도를 만들어야 한다”며 “지금 여당은 다수당이다. 민주당이 이런 업무를 하지 않는다면 그건 못 하는 게 아니라 안 하는 것이기 때문에 책임이 더 크다”고 했다.



다음은 이재명정부 첫 원내사령탑으로서 민주당을 이끌고 있는 김 원내대표와의 일문일답. 일부 질문은 서면답변으로 이뤄졌다.



―정기국회가 개회했는데 중점 처리될 법안은.



“첫번째는 당연히 정부조직법이다. 다른 법 중에서는 가짜정보 근절법이다. ‘언론개혁’이라는 이름은 굉장히 마음에 안 든다. 파급력은 언론이 크지만, 가짜정보를 제일 많이 생산하는 데는 유튜브나 커뮤니티다. 그리고 소위 말하는 3대(검찰·사법·언론) 개혁이 있다. 가장 앞에 있는 검찰개혁이 잘 되면 나머지는 속도 조절을 하며 신중하게 하되, 12월을 넘기지는 않게 하겠다.”





―12월을 넘기지 않겠다고 얘기했는데.



“가짜정보 근절법만큼이나 중요한 법이 있다. 경제형벌 관련해서 대표적인 게 배임죄다. 국회는 배임죄에 전향적이다. 경제계와 노동계는 양 날개다. 노란봉투법과 상법 등을 통해 (노동계의) 중요한 진전을 이뤘다면, 경제계에서는 배임죄가 문제가 있다. 경제계에서도 그런 요청을 하고, 어제(3일)도 경제계와 만나서 “본인의 의견을 적극적으로 개진하라”고 얘기했다. 국회는 입법이나 예산으로 지원하는 것이기 때문에 우선 경제계의 의견을 받아야 한다. 이외에도 직권남용죄, 업무방해죄, 허위사실 공표죄 등 문제가 있는 법은 개정 또는 폐지해야 한다. 이런 것을 1단계, 2단계로 나눠서 하지는 않겠다. 쇠뿔은 단김에 빼야 한다.”



―인사청문회법 개정안도 발의했다.



“지금의 인사청문회는 공직 적합성과 관계없이 사생활 검증에만 몰두하고 있다. 정쟁과 사생활 가십에 몰두해 고위공직자로서 갖춰야 할 능력, 자질, 비전은 제대로 검증되지 않고 있기 때문이다. 인사청문회에 들어오는 사람은 그 분야의 가장 우수한 사람이어야 하는데, 그런 사람이 (공직을) 안 하려고 하는 현상이 벌어진다. 이번에도 그런 사람을 지명하는 데 엄청 힘들었다고 하고, 또는 어쩌면 지명하지 못했을 수 있다. 이건 이전 정부부터 제기돼온 문제다. 비판을 받더라도 돌파하겠다. 인사청문회 본래 취지에 맞게 후보자의 능력과 자질 검증에 집중하고 억울한 피해자가 반복되지 않게 제도개선이 필요하다. 신상은 비공개로, 자질은 공개로 해서 제대로 검증받도록 해야 한다.”





―인사청문회 개정안, 배임죄 폐지, 직권남용죄 폐지 등 여권은 집권 1년 차 여당일 때 처리해야 하는 법안을 처리할 태세다.



“인사청문회법이나 공공기관 알박기 금지법은 야당이 여당이었을 때 요구했던 것이다. 그만큼 그 법은 누가 여당이 되든 행정부를 이끌어가려면 필요한 법이라는 의미다. 우리가 야당이었을 때 법안에 반대했다고 한다면 인정하겠다. 하지만 여당이라고 눈치를 보면서 (처리를) 안 하지는 않겠다. 욕먹는 걸 두려워하지 않고 하겠다. 적어도 30년 대개, 한 세대를 바라보면서 정착할 수 있는 제도를 고민한다.”

―상임위원장 배분에 대해서도 얘기하셨다.



“제 생각은 뚜렷하다. 국회법을 개정해서 다수당이 무조건 상임위원장을 해야 한다. 그건 ‘독식’이라는 표현을 쓰면 안 된다. 민주주의는 다수당이다. 국민이 여당인 당에 다수를 몰아줬다면, 그건 권한을 가지고 하고 책임지라는 뜻이다. 만약 다수당을 야당에 줬다면 야당이 견제하고 책임지라는 뜻이다. 균형 있게 상임위원장을 배분하는 게 민주주의라고 생각하지 않는다. 그건 ‘나눠 먹기’다.”