풀려난 유괴미수범들… 늑장수사 이어 학부모 ‘분통’

법원 “혐의 다툼 여지” 영장 기각

부모들 “불안·고통은 우리 몫” 반발

등하교 안전강화 민원도 잇따라

경찰, 추가조사 영장재신청 방침

“왜 이런 불안과 고통은 학부모 몫인가요.”



서울 서대문구에 거주 중인 한 학부모가 최근 초등학교 인근에서 귀가하는 아동들을 납치하려 한 일당에 대한 경찰 구속영장이 법원에서 기각되자 지역 온라인 커뮤니티에 올린 글 중 일부다. 그는 “경찰은 업무에 태만하고, 법원은 기만하고 있다”며 “또 며칠 언론에서 시끄럽고 나면 아무 일도 없었다는 듯 제자리로 돌아갈 게 뻔하다”고 주장했다.

초등학생들을 유괴하려 한 혐의로 긴급체포된 20대 남성 3명 중 A씨와 B씨가 지난 5일 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴스1

초등생 유괴 미수 사건을 둘러싸고 경찰의 ‘늑장 대응’이 확인된 데 이어 납치범 일당들의 구속영장까지 기각되면서 이 지역 학부모들 사이에서 불안을 호소하는 목소리가 커지고 있다. 7일 서대문구 홈페이지에도 범행 장소가 된 초등학교 앞 등하교 안전 강화를 촉구하는 민원이 잇따랐다.



정치권에서도 법원 결정에 대한 비판이 나온다. 국민의힘 주진우 의원은 이날 페이스북에 “서대문구에서 초등생 4명을 약취·유인하려던 20대 혐의자 3명이 구속되지 않음으로써 국민에게 큰 충격을 남겼다”며 “경찰의 늑장 수사, 법원의 영장 기각으로 불안은 국민의 몫이 됐다”고 지적했다. 주 의원은 ‘경기 의왕의 한 초등학교에서도 유사한 유괴 시도 내용을 담은 공문이 확인된다’며 경찰에 즉각 공문의 진위 확인을, 교육부에는 유사 사례에 대한 전수 점검을 촉구했다.



서대문구 사건의 경우 학교 측의 ‘유괴 주의’ 가정통신문이 보도되면서 추가 신고가 접수돼 경찰이 재수사에 나서면서 뒤늦게 피의자 3명을 긴급체포했다. 이들은 지난달 28일 오후 3시30분쯤부터 세 차례에 걸쳐 초등학생들을 유괴하려다 미수에 그친 혐의를 받는다.



경찰은 이들 중 2명에 대해 구속영장을 신청했지만, 서울서부지법 김형석 영장전담 부장판사는 5일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 “피의자들의 혐의 사실과 고의 등에 다툼의 여지가 있다”며 모두 기각했다. 이들은 “실제 유괴 의도는 없었다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌는데, 법원이 이들의 손을 들어준 셈이다. 경찰은 추가 조사를 거쳐 재신청 여부 등을 결정할 방침이다.