조지아 단속 하루 만에 보스턴 급습 [美, 한국인 구금 사태]

美 정부, 민주당 성향 도시 중심 시행

주방위군 투입 예고 시카고도 불안감

트럼프 ‘年 100만명 추방’ 공약 현실화

도널드 트럼프 행정부의 강도 높은 ‘이민자 추방 위협’이 야당인 민주당 성향의 도시를 중심으로 동시다발적으로 확산하고 있다. 조지아주에서 한국인 300여명이 무더기로 체포된 지 하루 만에 미 정부는 보스턴 등에서 대규모 이민 단속에 돌입했다. 전과가 없는 이민자까지 단속 대상에 포함되는 사례도 잇따르면서 트럼프 대통령의 ‘이민자 추방’ 공약을 실현하기 위한 압박이 본격화한 것으로 보인다.

사진=AFP연합뉴스

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 6일(현지시간) 미 이민세관단속국(ICE)는 이날 매사추세츠주 보스턴에서 ‘패트리엇(애국) 2.0’이라는 대규모 이민 단속에 착수했다. 주(州)방위군 투입이 예고된 일리노이주 시카고에서는 주방위군의 투입이 대대적인 불법이민자 단속으로 이어질 수 있다는 우려가 확산 중이다.



전방위적으로 압박수위를 높이는 ICE의 행보는 트럼프 대통령이 내건 ‘연간 100만명 추방’ 공약과 맞닿아있다. 지난 5월 백악관은 ICE에 하루 최소 3000명 이민자를 체포하라고 지시했다. 이에 따라 ICE는 중범죄 전과가 있는 불법체류자를 단속 표적으로 삼았던 것에서 전과가 없거나 경범죄를 저지른 이민자까지 체포하는 ‘부수적 체포(collateral arrests)’에 열을 올리고 있다.



트럼프 대통령 취임 후 6개월 동안 ICE가 체포한 사람 중 범죄 이력이 없는 단순 불법체류자는 하루 221명으로 나타났다.