경주시, 석굴암 주변 위험지 보강사업 본격 착수

총사업비 59억 투입, 2027년까지 3단계 정비 추진

주낙영 시장 “세계유산 보존, 책임 있는 행정으로 뒷받침”

경북 경주시는 국보 제5호 석굴암 석굴의 안정적 보존을 위해 ‘석굴암 주변 위험지 보강사업’을 본격 추진한다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 2025~2027년까지 3년간 진행되며, 총사업비 59억원이 투입된다.

경주 석굴암 상단과 주변에서 낙석이 발생한 구간(1·2·3)이 표시된 모습. 경주시는 해당 구간을 포함해 2027년까지 단계별 보강사업을 추진한다. 경주시 제공

석굴암 주변은 2022년 태풍 힌남노 이후 상단부에서 토사 유출이 확인되면서, 집중호우 시 심각한 피해를 입을 수 있다는 우려가 제기돼 왔다.

1차 사업(2025년)은 석굴암 상류부 토사사면 안정화 공사로, 사업비 11억 7500만 원이 배정됐다.

내년 2차 사업은 중턱 주변 토석류 예방 및 링넷 설치(25억원), 2027년 3차 사업은 외곽 위험지 보강(22억2500만원) 등 단계별 정비가 추진된다.

시는 지난해 3월 배후사면 현장 점검과 재난상황 보고를 시작으로 긴급정비공사(7억원), 전문가 자문회의, 정밀지질조사 및 기본계획 수립 등을 마쳤다.

이어 지난달에는 민간위탁 협약을 체결했으며, 이달 10일 보강사업에 착수해 연말까지 1차 사업을 마무리할 계획이다.

주낙영 시장은 “석굴암은 세계적으로 손꼽히는 불교문화유산이자 우리 민족의 자랑”이라며 “이번 보강사업을 통해 항구적 안전성을 확보하고, 세계유산 보존을 책임 있는 행정으로 뒷받침하겠다”고 강조했다.