아산 북수지구 개발사업, 부정행위로 취소

市 “더 이상 추진 어렵다 판단”

삼성·현대 등 글로벌 대기업들의 반도체·자동차·디스플레이 분야 생산기지가 있어 도시성장이 가속화하는 충남 아산에서 개발업자의 부정행위로 민간 도시개발사업 하나가 취소됐다.



7일 아산시에 따르면 도시개발사업비 규모가 2078억원에 달하는 배방읍 북수(이내)지구 도시개발사업 인허가가 취소됐다. 이 사업지는 민간추진위원회가 환지방식으로 추진하는 도시개발이다. 민간이 2078억원을 투입해 2028년 12월까지 배방읍 북수리 611-4번지 일원 64만7084㎡에 아파트 4766가구를 비롯해 근린·상업 등 계획인구 1만명가량이 거주·생활하는 택지조성사업이다.



북수이내지구는 아산신도시 남측 동부생활권 지역으로 아산신도시 및 탕정산업단지 등과 연계해 개발압력이 높은 지역이다. 2027년 착공 목표였지만 충남도지사가 지정권자인 구역지정 및 개발계획 수립 승인을 위한 입안 제안을 올해 앞두고 아산시의 사업 취소로 제동이 걸렸다.



아산시는 사업 취소 결정 요인으로 부정행위를 지목했다. 부정행위 등 중대한 사업 취소가 발생해 종합 검토 결과 더 이상 추진은 어렵다고 판단해 지난달 취소를 결정해 통지했다고 설명했다. 아산시는 사업자의 부정행위와 관련해 올해 초 경찰에 수사를 의뢰했다. 수사를 진행한 경찰은 지난 5월 사건을 검찰에 송치한 것으로 알려졌다.