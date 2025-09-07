러, 우크라 정부청사 공습… 침공 이후 처음

수도 키이우 도심에 드론 공격

對中 관계개선에 자신감 관측

러시아군이 우크라이나 수도 키이우 도심에 위치한 정부청사를 전쟁 발발 이후 처음으로 직접 공격했다. 최근 중국의 전승 80주년 기념 열병식에 참가하며 자신감을 얻은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 점령전 확대를 선언한 상징적 공격이라는 분석이 나온다.

7일(현지시간) 영국 BBC 방송 등에 따르면 우크라이나 수도 키이우 도심에 위치한 정부청사가 이날 러시아군의 드론 공격을 받았다. 율리아 스비리덴코 우크라이나 총리는 텔레그램 채널에 낸 메시지에서 “정부청사 옥상과 상층이 적의 공격 탓에 훼손됐다”며 정부청사가 불타는 모습과 소방헬기 등의 진압 장면 등을 공개했다.

불타는 우크라 정부청사 우크라이나 수도 키이우의 정부청사가 7일(현지시간) 러시아군의 공습을 받아 연기를 내며 불타고 있다. 키이우=AP연합뉴스

2022년 2월24일 러시아가 우크라이나를 침공해 전쟁이 시작된 이후 우크라이나 정부청사가 직접 공격당한 것은 처음이다. 로이터통신은 이 공격으로 정부청사 본관이 불에 타 3명이 사망했다고 우크라이나 관리를 인용해 전했다.

BBC는 이번 공습이 전쟁의 ‘새로운 국면’을 의미하는 장면일 수 있다고 평했다. 우크라이나와 평화협상에 참여하라는 국제사회 압력에 대한 러시아의 대답의 의미를 갖는 상징적인 공격이라는 것이다. 러시아는 최근 몇 달간 도널드 트럼프 미국 대통령 등 서방으로부터 종전 협상에 참여하라는 압박을 받고 있음에도 오히려 우크라이나를 향한 공세의 수위를 더욱 끌어올려 왔다. 최근 러시아가 중·러 관계 개선으로 자신감을 얻으면서 그동안 꺼렸던 우크라이나 정부청사 공격까지 감행했다고 풀이할 수 있다.

전쟁 장기화로 경제적 어려움에 처한 러시아가 서방의 압력에 굴복하는 대신 우크라이나 점령에 빠르게 나서는 ‘도박’에 나섰다는 평가도 나온다. 러시아는 전쟁이 장기화하면서 물가상승률이 9%에 달하고 정부 재정 적자가 불어나며 성장이 정체되는 등 심각한 경제 위기를 겪고 있다.

러시아는 이날 키이우뿐 아니라 크리비리흐, 드니프로, 크레멘추크, 오데사 등에도 드론 805대, 미사일 13기를 동원해 공격을 감행했다. 동원된 드론 규모는 전쟁 발발 이래 하루 최대 규모라고 AP통신은 전했다.