로제, 오늘 'MTV VMA' 주요상 받을까…8개 부문 후보

K팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제가 미국 4대 대중음악 시상식으로 통하는 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(이하 'MTV VMA')에서 주요상을 거머쥘 지 관심이다.

로제는 8일(한국시간) 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열리는 해당 시상식에서 8개 부문에 노미네이트됐다. 역대 K-팝 가수 최다 후보 지명이다.

블랙핑크 로제. 더블랙레이블 제공

미국 팝스타 브루노 마스와 협업한 곡이자 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 3위를 찍은 '아파트(APT.)'로 올해의 비디오, 올해의 노래 등 주요상은 물론 최우수 컬래버레이션, 최우수 팝, 최우수 디렉션, 최우수 아트 디렉션 그리고 최우수 비주얼 이펙트 등 7개 부문 후보로 지명됐다.

'아파트'를 선공개곡으로 내세운 솔로 정규 1집 '로지(Rosie)' 타이틀곡 '톡식 틸 더 엔드(Toxic Til the End)'로는 최우수 K-팝 부문 후보에 이름을 올렸다.

8개 부문 후보는 올해 가장 많은 후보 지명 측에 속한다. 레이디 가가가 12개 부문에 노미네이트됐고 마스가 11개, 켄드릭 라마가 10개, 사브리나 카펜터가 8개, 아리아나 그란데와 더 위켄드가 각각 7개씩 부문 후보에 올랐다.

특히 해당 시상식에서 대상 격인 '올해의 비디오' 부문에 노미네이트된 K-팝 가수는 로제가 처음이다. '방탄소년단'(BTS)이 2021년 '다이너마이트'로 '올해의 노래' 부문 후보에 오른 적 있으나, 아쉽게 수상은 불발됐다.

로제는 해당 소식이 전해진 직후 자신의 소셜 미디어에 "정말 너무 충격적이라 뭐라고 말해야 할지 모르겠다. 정말 말도 안 된다! 와! 정말, 정말 미칠 것 같다! 무슨 일이야?!"라는 글을 남겨 크게 기뻐했다.

이번 시상식에서 또한 최우수 K-팝 부문에 로제를 비롯한 블랙핑크 네 멤버가 모두 솔로곡으로 후보 지명됐다는 점도 눈길을 끈다.

제니의 '라이크 제니(like JENNIE)', 지수의 '어스퀘이크(earthquake)', 리사가 도자 캣과 레이와 협업한 '본 어게인(Born Again)'이 K-팝 부문 후보다. 제니와 지수는 이번에 솔로 자격으로는 처음 해당 시상식 후보로 지명됐다.

블랙핑크 멤버들 외에 최우수 K-팝 부문엔 에스파(Aespa) '위플래시(Whiplash)', 방탄소년단(BTS) 지민 '후(Who)', '스트레이 키즈'(스키즈) '칙칙붐(Chk Chk Boom)'이 후보로 지명됐다.

하이브와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(Katseye)'의 '터치(Touch)'는 'MTV 푸시 퍼포먼스 오브 더 이어(Push Performance of the Year)'에 노미네이트됐다.

뒤늦게 후보 지명이 발표된 '베스트 그룹'엔 캣츠아이를 비롯해 에스파, 블랙핑크, 세븐틴, 스트레이 키즈 등 K-팝 다섯 팀이 노미네이트에 포함됐다.

2019년 신설된 '베스트 그룹'은 K-팝 그룹이 유독 강세다. 방탄소년단이 2019∼2022년 4년 연속 받았고 2023년엔 블랙핑크, 작년엔 세븐틴이 차지했다.

이날 특히 최고 영예인 올해의 비디오를 두고는 로제·마스 '아파트'를 비롯 그란데 '브라이터 데이스 어헤드(Brighter Days Ahead)', 빌리 아일리시 '버즈 오브 어 피더(Birds of a Feather)', 라마 '낫 라이크 어스', 가가와 마스의 '다이 위드 어 스마일', 카펜터 '맨차일드', 위켄드 & 플레이보이 카티 '타임리스(Timeless)'가 경합한다.

또한 신드롬을 일으키고 있는 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' 속 가상 걸그룹 '헌트릭스' 실제 가창 목소리를 맡은 이재(EJAE)·오드리 누나(AUDREY NUNA)·레이 아미(REI AMI)가 시상자로 나서는 점도 관전 포인트다. 캣츠아이는 프리쇼 퍼포머로 나선다.

시상식은 CBS와 MTV를 통해 생중계된다. 파라마운트+에서도 스트리밍한다.

<뉴시스>