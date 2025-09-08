“여기 입학하면 '성과급 1억' SK하이닉스 입사”…그 학과 어디? [수민이가 궁금해요]

올해 대학 입시에서 취업을 보장하는 채용조건형 계약학과의 경쟁력이 치열해질 것이란 전망이 나왔다. 졸업 후 취업이 보장되는 이들 학과는 기업에게는 맞춤형 우수 인재를 제공하고, 학생에게는 학비 부담과 취업 걱정을 덜어주는 ‘일석이조’의 기회다.

8일 유웨이교육평가연구소에 따르면 2026학년도 입시에서 대학과 협약을 맺어 개설하는 채용조건형 계약학과에 주목해볼 필요가 있다. 학생은 입학 시점부터 졸업 후 해당 기업에 취업이 사실상 보장되기 때문이다.

기업들은 대학과의 협약을 통해 우수 인력을 미리 확보하기 위해 채용조건형 계약학과를 운영하고 있다. 가장 활발한 분야는 반도체 분야로 꼽힌다.

국내 반도체 인력은 필요 인력에 비해 공급 인력이 매우 부족하다. 기술 인력 부족 현상도 해마다 심화되고 있다.

이에 따라 삼성전자는 성균관대, 연세대(서울), 포항공대, 한국과학기술원(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST) 총 7개 대학과, SK하이닉스는 고려대(서울), 서강대, 한양대(서울) 총 3개 대학과 채용조건 협약을 맺고 기업과 연계한 교육을 제공함으로써 반도체 업계로 바로 투입이 가능한 인재를 양성하고 있다.

성균관대 반도체시스템공학과는 국내 첫 삼성전자와의 채용조건형 계약학과로 졸업 후 삼성전자 입사가 보장된다. 연세대(서울), 포항공대, KAIST를 비롯해 GIST·DGIST·UNIST 역시 졸업 후 삼성전자 입사가 가능하다.

SK하이닉스와 협약을 맺고 2021학년도부터 신입생을 선발한 고려대(서울)와 2023학년도부터 신입생을 선발한 서강대 시스템반도체공학과, 한양대(서울) 반도체공학과는 졸업 후 SK하이닉스 입사가 보장된다. 입학생은 전액 장학금 및 생활비 보조금, 국내외 연수 지원, 인턴십 프로그램 참여 지원 등의 혜택이 지원된다.

배터리, 모빌리티, 통신 등 다양한 첨단 분야에서도 채용조건형 계약학과가 활발히 개설되고 있다.

성균관대는 올해 삼성SDI와 손잡고 배터리학과를 신설했다. 졸업 후 삼성SDI 입사가 보장된다. 현대자동차와 연계된 고려대 스마트모빌리티학부, 카카오엔터프라이즈와 협력하는 가천대 클라우드공학과, LG유플러스 계약학과인 숭실대 정보보호학과 등도 눈여겨볼 만하다.

한편 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가(모평) 가채점 기준 채용조건 계약학과의 정시 예상 합격선이 한의대와 약대 수준까지 올랐다.

종로학원에 따르면 연세대 시스템반도체공학과의 경우 269점, 고려대 반도체공학과 269점, 성균관대 반도체시스템공학과 266점 등으로 전망됐다. 같은 조건에서 서울권 의대와 치대 합격선은 각각 276~292점과 272~283점으로 나타났다. 한의대는 269~276점, 약대는 266~279점으로 전망됐다.

임성호 종로학원 대표는 “과학고나 상위권 자사고(자율형사립고)는 내신 3~4등급, 일반고는 1등급 이상이면 채용조건형 계약학과를 노려볼 만하다”고 말했다.