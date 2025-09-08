김종국, ♥아내 LA출신 화장품 CEO? "내가 정확하게 말할게"

SBS TV 예능 '미운 우리 새끼' 화면 캡처

가수 김종국이 그간 숨겨왔던 아내의 정체에 대해 공개한다.

지난 7일 방송된 SBS TV 예능 '미운 우리 새끼'('미우새') 말미 김종국의 결혼 이야기가 담긴 예고편이 소개됐다.

김종국의 결혼 소식에 '미우새' 식구들은 먼저 축하 박수를 보냈다. '슈퍼주니어' 김희철은 김종국 짠돌이 면모를 가리키며 "이제 물티슈 많이 쓰는 걸로 뭐라고 안 하겠네"라고 너스레를 떨었다.

김종국은 "마음의 준비를 해야지. 못 본 척할 줄 알아야지"라고 답했다.

이종격투기 선수 출신 방송인 김동현은 "형님도 형수님과 운동으로 트러블이 생길 거"라고 예언했다. 이에 김종국은 "유일하게 그걸로 싸운다"고 인정했다.

김희철은 또 김종국의 아내가 LA 출신 화장품 사업가라는 소문을 언급했다. 그는 "소문이 많이 났다. 형수님을 본 사람이 아무도 없다. LA 출신 사업가라는 말이 있다. 화장품"라고 말했다.

김종국은 그러자 "내가 이야기할게. 다른 건 이야기는 안 하는데 나오는 이야기들이 있다. LA 이야기 나오는데 사실은 내가"라며 러브스토리 공개를 예고해 이목을 끌었다.

앞서 온라인 커뮤니티엔 김종국의 아내에 대해 'LA 출신 화장품 회사 CEO', '20세 연하의 유명 영어 강사의 딸' 등의 소문이 떠돌았다.

김종국은 지난 5일 비공개 결혼식을 올렸다. 예비신부에 대한 신상명세는 물론 그와 절친한 '국민 MC' 유재석이 사회를 본 것 외에 알려진 것이 거의 없다.

김종국은 전액 현금을 주고 매입한 서울 강남구 논현동의 62억원짜리 고급 빌라에서 신접살림을 시작한다.