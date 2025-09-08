'케데헌' OST, 美 '빌보드 200' 통산 7주째 2위…스키즈 '카르마' 4위

K-팝 아이돌·한국의 전통 문화에 대한 높은 이해도와 함께 작품의 완성도로 호평을 받고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)'가 신드롬을 일으키고 있는 가운데, OST도 미국 빌보드 차트에서 인기가 식지 않고 있다.

7일(이하 현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 13일자 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 톱10 예고 기사에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스' OST는 지난 주와 같은 순위이자 해당 차트 자체 최고 순위인 2위를 유지했다.

'케이팝 데몬 헌터스'. 넷플릭스 제공

'빌보드 200'에 8위로 데뷔한 이 앨범은 3위, 2위, 5위, 3위, 2위, 2위 2위 2위 2위 그리고 이번 주에도 2위를 기록했다. 6주 연속 2위이자 비연속으로 통산 7주째 이 순위를 차지했다. 지난 주에 비해 5%가량 판매량이 떨어진 12만장이 팔리며 여전히 호성적을 거두고 있다.

'빌보드 200'이 1991년 5월 루미네이트(Luminate)의 전자 정보를 활용하기 시작한 이후 사운드트랙으로는 처음으로 7주 이상 2위를 기록하고도 1위를 달성하지 못한 사례다.

다만 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'은 8일 발표 예정인 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 톱10에선 지난 주에 이어 1위를 지킬 것이 유력하다. 이 경우 총 4주간 1위를 차지하게 된다.

지난 주 '빌보드 200'에서 1위를 차지한 대세 K-팝 그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)의 정규 4집 '카르마(KARMA)'는 이번 주엔 4위를 차지하며 2주 연속 톱5를 지켰다. 스트레이 키즈는 이 음반이 '빌보드 200' 정상을 찍으며 K-팝 최초 '빌보드 200' 7연속 1위를 차지했다.

한편, 이 시대의 새로운 핀업걸인 미국 팝스타 겸 배우 사브리나 카펜터(Sabrina Carpenter)의 정규 7집 '맨스 베스트 프렌드(Man's Best Friend)'가 이번 주 '빌보드 200' 1위다. 카펜터가 해당 차트 정상에 오른 건 작년 정규 6집 '쇼트 앤 스위트(Short n' Sweet)'에 이어 두 번째다. '쇼트 앤 스위트'는 이번 주 '빌보드 200'에서 8계단 역주행해 7위를 차지했다. 이에 따라 카펜터는 이번 주 '빌보드 200' 톱10에 두 개의 앨범을 올리는 기염을 토했다.

<뉴시스>