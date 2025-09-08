5성급 호텔셰프 출신 수감자의 '교도소 과자' 인기…품절 대란

[서울=뉴시스]강성웅 인턴 기자 = 대만 교도소에 수감된 5성급 호텔 요리사 덕분에 인기를 끌어 온 월병이 올해도 중국 명절 중추절을 앞두고 폭발적인 판매 열기를 이어가고 있다.

3일 대만 매체 민시신문에 따르면 대만 장화교도소의 기술훈련 프로그램 유림공방은 올해 월병 생산량을 10만개로 늘렸다. 그럼에도 불구하고 월병은 지난달 28일 예약 판매 개시 단 4시간 만에 사전 물량 7만개가 완판됐다고 한다.

이 과정에선 온라인 쇼핑몰 서버가 마비되고, 전화 주문도 폭주해 일부 소비자들은 "하루 600통 넘게 전화를 걸었지만 결국 구입하지 못했다"며 불만을 제기했다. 법무부에 항의하는 사례까지 나온 것으로 전해진다.

유림공방은 수감자들의 사회 복귀를 돕기 위한 기술훈련 프로그램의 하나로 2016년부터 월병 판매를 시작했으나, 초창기에는 맛이 평범해 큰 주목을 받지 못했다.

그런데 2018년 5성급 호텔 셰프 출신 수감자가 레시피를 개량하면서 맛이 크게 향상됐고, 이후 매년 중추절마다 전국적인 품절 사태를 불러일으키는 인기 상품으로 자리 잡았다.

지난해에도 8만5000개가 2시간 만에 매진됐다.

달걀노른자가 들어간 유림공방의 월병은 6개입에 260대만달러(약 11800원), 10개입은 410대만달러(약 1만8000원)에 판매되고 있다.

정저청 장화교도소 부소장은 "매년 7~10명의 수감자가 제빵 과정을 배우고 직접 참여해 출소 후 사회 복귀의 발판을 마련하고 있다"고 설명했다.

