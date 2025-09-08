담배꽁초 단속에 신발 던지고 줄행랑 친 남성들, 무슨 일?

부산경찰청 기동순찰대가 도보 순찰 중에 강력사건 수배자를 검거했다.

8일 부산경찰청에 따르면 지난 4일 해운대 해수욕장 인근 구남로 주변에서 도보 순찰을 하던 기동순찰대는 남자 일행 3명이 담배를 피우고 거리에 무단으로 꽁초를 버리는 것을 발견했다.

도주하는 강력사건 수배자. 부산경찰청 제공영상 캡처

경찰이 불심 검문을 하려 하자 3명 중 온몸에 문신을 한 20대 남성 A씨가 슬리퍼를 벗어 던지며 도주하기 시작했다.

경찰은 200ｍ 정도 추격하다가 A씨가 한 건물에 들어가는 것을 확인한 뒤 지원을 요청해 건물 내부를 수색했다. 이어 5층 건물 바닥에서 A씨 것으로 추정되는 혈흔을 발견하고 같은 층 엘리베이터 근처에서 A씨를 검거했다.

도주 과정에서 발바닥에 찰과상을 입은 A씨는 검거 당시 별다른 물리적 저항은 하지 않은 것으로 알려졌다.

4일 부산 해운대구의 한 길거리에서 강력범죄 수배자 A(20대)씨를 추격하고 있는 경찰들. 부산경찰청

경찰이 확인해보니 A씨는 상해 등 2건의 강력범죄로 수배자 명단에 오른 상태였다.

부산경찰청 기동순찰대는 지난 3일 주민들의 신고를 토대로 수영구에서 전국에 걸쳐 사기 등 10건의 수배가 내려진 40대 남성을 검거하기도 했다.

경찰 관계자는 "기동순찰대는 범죄 예방적 경찰 활동의 성과를 내고 있다"며 "지역 경찰과 함께 부산시민의 평온한 일상 유지와 안전을 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.