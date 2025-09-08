밴드 솔루션스, 20일 성수동 ‘쎈느’서 무료 야외 공연 개최

밴드 솔루션스(THE SOLUTIONS)가 20일 서울 성수동 복합문화공간 ‘쎈느(Scéne)’에서 단독 콘서트 ‘퓨처펑크 스테이지 II(FUTURE PUNK STAGE II)’를 개최한다고 엠피엠지뮤직이 8일 밝혔다.

이번 공연은 무료 야외 공연으로 진행된다.

‘퓨처펑크 스테이지(FUTURE PUNK STAGE)’는 기존 공연장을 벗어나 낯선 공간에서 새로운 무대를 창조하고 문화를 덧입히는 솔루션스의 실험적 프로젝트다.

지난 6월 재개발을 앞둔 서울 인왕아파트에서 열린 첫 번째 무대는 베란다를 무대 삼고 주차장을 객석으로 활용하는 파격적인 시도로 큰 화제를 모았다.

공연 직후 사회관계망서비스(SNS)에서는 폭발적인 반향을 일으키며 빠르게 확산됐고, 일부 매체에서는 솔루션스를 두고 ‘낭만밴드’라는 별명을 붙이기도 했다.

공연은 다양한 미디어와 뉴스에 소개되며 주목을 받았고, 서대문구청으로부터 표창을 수여하기도 했다.

공연의 문법을 새로 쓴 솔루션스는 이번에는 성수동에서 그 실험을 이어간다.

공연이 열리는 쎈느(Scéne)는 과거 공장과 창고가 늘어서 있던 공간으로, 현재는 브랜드와 문화가 겹겹이 쌓이며 변화의 상징적 장소로 자리잡은 복합문화공간이다.

솔루션스는 이곳의 새하얀 외벽과 층층이 뻗은 통창을 연출의 일부로 삼아 단 한 번뿐인 무대를 완성할 예정이다.

엠피엠지뮤직은 “끊임없이 새 얼굴을 드러내는 성수처럼, 솔루션스가 이번 무대에서 보여줄 색다른 퍼포먼스를 기대해 달라”고 전했다.

한편, 솔루션스는 11월 9일 서울 YES24 라이브홀 단독 콘서트를 통해 하반기 활동의 여정을 이어갈 예정이다.