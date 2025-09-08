한화 건설부문, 공사 현장서 ‘외국인 근로자 맞춤형’ 안전보건교육

중국·베트남·태국 국적별 직접 교육

㈜한화 건설부문은 지난 5일 한화포레나 천안아산역 공사현장에서 대면과 화상을 병행해 '외국인 근로자 맞춤형 안전보건 교육'을 실시했다고 8일 밝혔다.

외국인 안전문화 지도사가 외국인 근로자들을 대상으로 안전교육을 하고 있다. 한화 건설부문 제공

최근 건설현장에서 외국인 근로자가 꾸준히 늘면서 의사소통의 어려움과 안전교육 부족으로 인한 사고 위험이 높아지고 있다.

이에 한화 건설부문은 올해부터 한국창직역량개발원과 협력해 외국인 안전문화 지도사를 초빙, 맞춤형 안전교육을 정례화해 운영 중이다.

이번 교육은 중국, 베트남, 태국 국적별로 시간을 나눠 각 국 출신 안전문화 지도사가 직접 교육을 맡았다.

기존에는 한국인 강사가 설명 후 통역을 거쳐야 해 시간이 길어지고 집중력이 떨어지는 한계가 있었다. 그러나 이번에는 외국인 안전문화 지도사가 직접 교육하면서 친밀감과 몰입도가 높아졌으며, 안전 전문 지식도 더욱 정확히 전달할 수 있었다는 게 한화의 평가다.

추가로 한화 건설부문은 국적별 ‘안전보건 리더’를 선발해 T.B.M과 외국인 근로자 안전교육을 지원하도록 하고 있다. 안전보건 리더들에게는 분기별 현장 포상과 한국어능력시험(TOPIK) 응시료 및 합격포상(연 2회) 등을 함께 제공한다.

아울러 현장에서 자주 발생하는 3대 사고 유형인 떨어짐, 맞음, 부딪힘에 대해 '픽토그램'을 제작해 부착하고 있다. 이번 교육에서도 각 유형별 픽토그램에 대해 함께 교육했다.

또한 자체 HS2E 모바일 프로그램을 활용해 '근로자 안전신문고'를 운영하고 있다. 안전모와 현수막에 QR코드를 부착해 근로자가 10개국 언어 중 모국어를 선택해 언제든지 위험사항을 손쉽게 접수할 수 있도록 했다. 적극적으로 참여한 근로자들에게는 현장과 본사에서 각각 포상을 제공해 자발적인 참여를 확대하고 있다.

김윤해 한화 건설부문 안전환경경영실장은 "건설현장에서 외국인 근로자는 매년 꾸준히 늘고 있어 이에 따른 안전관리에 각별한 주의가 필요하다"며 "특히 언어 소통 문제와 안전의식 개선을 위해 임직원 모두가 지속적인 관심과 노력을 기울여 달라"고 강조했다.