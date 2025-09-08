[속보] 장동혁 "특검연장·내란특별재판부 법안 재의요구권 써달라"
[속보] 장동혁 "여·야·정 소통 창구 만들고 계속 열어주길 부탁"
[속보] 정청래 "내란·외환에 무관용 원칙…계엄 책임세력 사과해야"
[속보] 정청래 "검찰·언론·사법개혁 與野 머리맞대야…대화 복원되길"
[속보] 李대통령 "野도 주요 국가기관…여야 공통공약 과감히 시행해야"
[속보] 李대통령 "국민통합이 가장 큰 책무…野 얘기 많이 듣겠다"
