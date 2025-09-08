(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 열린 여야 지도부 오찬 회동에서 국민의힘 장동혁 대표와 대화하고 있다. 2025.9.8 [대통령실통신사진기자단] xyz@yna.co.kr

[속보] 장동혁 "특검연장·내란특별재판부 법안 재의요구권 써달라"

[속보] 장동혁 "여·야·정 소통 창구 만들고 계속 열어주길 부탁"

[속보] 정청래 "내란·외환에 무관용 원칙…계엄 책임세력 사과해야"

[속보] 정청래 "검찰·언론·사법개혁 與野 머리맞대야…대화 복원되길"

[속보] 李대통령 "野도 주요 국가기관…여야 공통공약 과감히 시행해야"

[속보] 李대통령 "국민통합이 가장 큰 책무…野 얘기 많이 듣겠다"

