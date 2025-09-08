정청래 "놀랐을것, 비자문제 해결"…최태원 "재발방지책 마련"

대한상의 방문 鄭 "공정경제 힘 보태야"…崔 "기업규모 차등규제 개선"

재계, 상법·노조법 우려 전달하고 석화·철강 지원 건의…"연내 다시 만날 듯"

더불어민주당 정청래 대표는 8일 대한상공회의소를 찾아 이재명 정부의 국정과제인 공정 경제 실현을 위한 재계의 협조를 당부했다.



정 대표는 이날 서울 중구 대한상의 챔버라운지에서 열린 정책간담회에서 "공정 경제는 모든 경쟁 주체가 공정하게 경쟁할 수 있는 환경 속에서 불필요한 규제를 걷어내고 활력을 보장하는 것"이라고 말했다.

그는 "때로 공정한 경쟁을 만들기 위한 조치가 성장을 저하한다고 오해를 낳긴 하지만, 그 사이에 균형을 잡는 것이 우리의 숙제가 아닌가 싶다"며 "대한상의가 공정 경제의 실현과 경제발전을 위해 힘을 보태고 당이 화답하는 일이 있었으면 좋겠다"고 언급했다.



이에 최태원 대한상의 회장(SK그룹 회장)은 "경제가 성장해야 민생이 회복되고 글로벌 경쟁에 맞설 국력도 커진다"며 "관세 정책 영향으로 대외여건이 악화하면서 수출 중심 성장 전략이 한계에 다다라 새로운 전략 수립이 필요하다"고 말했다.



그러면서 "여전히 기업 규모별 차등 규제가 많고, 성장할수록 보상이 줄어들고 부담이 커지는 현 제도 시스템을 개선해나갈 필요가 있다"고 언급했다.



그러면서 "경제 단체가 이 문제를 해결해나가기 위해 모여서 공부하고 있으며 수시로 정책 제안도 드리고 연말에 (제안을) 한꺼번에 모아서 전달해 드릴 예정"이라고 덧붙였다.



미국 이민 당국이 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장을 단속하며 발생한 '한국인 무더기 구금' 사태도 거론됐다.



정 대표는 "기업 하는 여러분께서 더 각별히 깜짝 놀라셨을 것인데 앞으로 이런 일이 없도록 당에서는 비자 문제를 해결할 수 있도록 전폭적으로 정부와 협력해 잘 해결하겠다"고 약속했다.



최 회장은 "정부의 신속한 대응으로 석방이 발표된 데 대해서 경제계를 대표해 감사드린다"며 "향후 미국 내 국민 안전과 기업의 원만한 경영 활동을 위해 재발 방지 대책 마련과 비자 쿼터 확보 등 구조적인 문제 해결에 당에서도 관심을 가져주시길 바란다"고 말했다.



정 대표는 재계와의 소통도 강조했다.



그는 "허준의 동의보감 정신을 말씀드렸는데, 통즉불통 불통즉통, 통하면 아프지 않고, 불통하면 바로 아프다는 뜻이다. 기와 혈이 막히면 몸이 아프듯이 경제계와 국회 간의 소통이 막히면 더 아프기에 소통을 잘하는 것만으로도 많은 부분 오해를 풀 수 있다"며 대한상의와의 정기적인 소통을 제안했다.



정 대표는 소상공인연합회(3일), 중소기업중앙회(4일)에 이어 이날 대한상의 방문까지 최근 경제·민생 행보에 집중하고 있다.



정 대표는 이날 이재명 대통령·여야 대표 오찬 회동 참석차 오전 11시께 이석했으며, 이후 한정애 정책위의장 주도로 재계 의견을 수렴한 것으로 전해졌다.



대한상의 회장단은 비공개로 전환된 간담회에서 상법과 노동조합법 2·3조 개정안 통과 등에 대한 우려와 보완 조치, 경제형벌에 대한 합리화 방안, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 관련한 국회 차원의 지원 등을 건의했다.



중국과 경쟁 심화에 따라 구조조정을 앞둔 석유화학 산업과 대미 관세협상의 직접적 영향을 받는 철강 산업에 대한 지원을 촉구하는 목소리도 나왔다.



박지혜 대변인은 이날 간담회 후 기자들과 만나 "지역 상공회의소에서도 그렇고, 기업들도 어려움을 겪고 있는 산업을 지원하기 위한 법과 제도에 거는 기대가 크다고 얘기했다"고 전했다.



구체적으로는 여야 의원 106명이 공동 발의한 '철강산업 경쟁력 강화 및 녹색철강기술 전환을 위한 특별법안' 등의 입법 필요성이 거론됐다고 한다.



자사주 소각 등 후속 상법 개정에 대해서는 "깊게 논의하지는 않았고 객관적으로 우려를 표명한 정도"였다며 "어느 정도 재계와 소통하면서 속도 조절해야 한다는 데 공감했다"고 박 대변인은 말했다.



아울러 "한 정책위의장이 얘기하기로는 (경제계의) 건의사항에 대해 2주 안에 피드백을 주라고 정 대표가 지시했다고 한다"며 "(정 대표가) 일찍 이석한 상황에 대한 양해를 구하면서 올해 안에 다시 한 번 만나자고 했고 긍정적으로 추진할 수 있지 않을까 예상한다"고 덧붙였다.

<연합>