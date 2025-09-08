"일본 배우들 출연료 올려줬으면"…넷플릭스 향한 日 톱배우의 호소

"日 배우들 기업 광고에 의존하는 구조, 연기로 충분히 벌 수 있어야"

日 TV 드라마 출연료, 韓 배우와 최소 3~4배에서 최대 10배 차이

일본 배우 야마다 타카유키.

일본의 톱 남배우 야마다 타카유키가 지난 4일 넷플릭스 10주년 기념행사에서 출연료 인상을 공개적으로 요구했다.

야마다 타카유키는 이날 자신이 "일본 배우들을 대표해 말하겠다"며 "일본 배우들의 출연료를 조금 올려줬으면 좋겠다"고 말했다.

이어 그는 "넷플릭스의 개런티는 다른 영화에 비해 좋지만, 일본 배우들은 여전히 기업 광고(CM)에 의존해야 하는 구조다"라며 "연기로, 본업으로 충분히 벌 수 있어야"한다고 강조했다.

이같은 요구는 한국 주연급 톱배우들의 넷플릭스 회당 출연료가 3~5억 원에 달하는 등 출연료가 폭등하면서, 같은 아시아권인 일본 배우들도 적절한 처우 요구에 나선 것으로 보인다.

지난 2024년 12월 기준으로 밝혀진 '일본 TV드라마 제작비 현황'에 따르면 넷플릭스의 일본 오리지널 시리즈는 일본 TV드라마의 3배 가까운 제작비를 투입하고, 배우 출연료도 3배 이상 높아 회당 1000만 엔(약 9300만 원)으로 알려졌다.

일본 영화 '크로우즈 제로' 속 야마다 타카유키의 모습. TBS 테레비

하지만 한국 배우들의 출연료에 비하면 적게는 3~4배에서 최대 10배 가까이 차이 나는 것으로 드러났다.

넷플릭스가 한국 배우의 출연료를 높게 책정하는 이유는 K-콘텐츠의 압도적인 인기가 넷플릭스 실적을 견인하며, "수억 원대의 출연료가 아깝지 않다"는 평가를 받고 있기 때문이다.

한편, 야마다 타카유키는 1999년 니혼TV 드라마 '사이코메트러-에이지2'로 데뷔했으며 일본 영화 '크로우즈 제로'의 세리자와 타마오 역을 연기한 배우로 국내에도 잘 알려져 있다.