[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 9일 (화요일)

쥐

96년생 계획이 지나치면 큰 재물을 잃을 수도 있다.

84년생 노력은 언젠가 보답을 받는다.

72년생 잘 들어 주는 것도 이익이다.

60년생 가볍게 시작한 일도 크게된다.

48년생 방법 중에 한가지만 택해라.

36년생 모든 일상을 잊고 무심한 마음으로.

소

97년생 진주가 아름다운 이유를 깨우치면 명예를 얻는다.

85년생 변덕스런 행동은 실패만 부른다.

73년생 전문가는 땀과 노력을 쏟아야 한다.

61년생 주변에 어려운 사람을 먼저 생각하자.

49년생 부동산투자나 매매는 늦은감이 있다.

37년생 분명한 것도 좋지만 지금은 아니다.

범

98년생 아닌 밤중에 홍두깨니 차분하게 움직여라.

86년생 코앞의 이익에 연연하지 마라.

74년생 화합하지 못하여 어려움이 가중된다.

62년생 불행은 다른 환경을 탓하는 데서 온다.

50년생 말에 대한 책임을 다하는 정신이 필요.

38년생 사람의 마음은 자신도 예측하기 힘들다.

토끼

99년생 말 한마디로 천냥 빚을 갚는다.

87년생 시작보다 끝이 중요하다.

75년생 일이 보잘것없을지라도 자신감을 가져라.

63년생 기운이 문전에 있으니 내실을 다져라.

51년생 주위에서 편법을 권유하니 두렵다.

39년생 자식 때문에 상심하는 일이 있다.

용

00년생 여과없이 과격한 말을 조심하라.

88년생 사랑을 얻으려면 용기가 필요하다

76년생 열심히 했으나 주위에서는 반응이 없다.

64년생 남의 입장을 대변하지 말라.

52년생 상반된 입장을 보여서 화합이 어렵다.

40년생 병주고 약주는 사람은 단호하게 정리하라.

28년생 속임수만 잘 피하면 문서로 한몫보는 운이다.

뱀

01년생 일은 한가지씩 조용히 하라.

89년생 어려운 일은 가족과 상의하라.

77년생 이성간의 잔소리는 독약이 되기도 한다.

65년생 군림하기보다 보좌하는 일이 중요하다.

53년생 신뢰가 없다면 어떤 말도 들리지 않는다.

41년생 새로운 보람과 즐거움을 느끼게 된다.

29년생 집중력을 발휘하면 원하는 것을 성취한다.

말

02년생 준비와 모양새을 갖추고서 실행하라 .

90년생 옛것을 버리고 새것을 받아들여라.

78년생 적극적으로 표현하면 가능성이 보인다.

66년생 기교에 능한 사람은 실리를 거둔다.

54년생 금전문제가 발생하면 상당히 힘들다.

42년생 상념에 사로잡히면 마음만 번잡해진다.

30년생 전력투구하면 힘든 일도 해낼 수 있다.

양

03년생 탐욕을 내는 이를 멀리해야 길하다.

91년생 적극적인 자세가 행운을 부른다.

79년생 자기와의 싸움에서 패하면 비참해진다.

67년생 일이 엉키면 다른 핑계를 끌어낸다.

55년생 일도 준비가 부족하면 감당하기 힘들다.

43년생 마음에 들지 않는 부분도 내색하지 마라.

31년생 주변의 도움 없이는 앞서 나가기가 힘들다.

원숭이

04년생 기대했던 일의 즐거운이 나타난다.

92년생 자기 실수를 솔직하게 인정하라.

80년생 실수 때문에 일이 어려워 진다.

68년생 몸이 따라주질 않으니 마음만 답답하다.

56년생 여러 사람의 소문은 쇠라도 녹일 수 있다.

44년생 꿈자리가 마음에 걸리면 외출은 삼가라.

32년생 편안한 마음으로 눈을 지그시 감고 기다려라.

닭

05년생 타인 도움에 의존하지 말고 노력의 대가를 요구하라.

93년생 막힌 것은 정면으로 돌파해야 한다.

81년생 과도한 경쟁은 지양하고 협력을 모색하라.

69년생 상대방의 주장이 엇갈리지 않게 조율하라.

57년생 주변환경도 바꿔보는 것도 좋겠다.

45년생 자녀문제로 분위기가 무겁다.

33년생 현재 고민은 작은 것이니 크게 생각하라.

개

06년생 새로운 일이 형성되는 운이다.

94년생 멀리서 좋은 소식이 전해 온다.

82년생 변화시킬 수 없는 일에 갈등을 빚는다.

70년생 마감시한에 쫓기면 결과가 좋지 못하다.

58년생 가지런한 상태를 유지해야 위기가 없다.

46년생 적을 알고 나를 안다면 백전백승이다.

34년생 한 가지씩 하면 문제없으니 한꺼번에 하지 마라.

돼지

95년생 진실한 마음이 상대방을 설득시킨다.

83년생 뜻밖의 만남이 성사되도 차분히 하라.

71년생 스스로 행하지 않으면 해결이 어렵다.

59년생 미뤄두었던 사소한 일상부터 챙겨라.

47년생 아직은 속단하기에 이르다.

35년생 과도한 지출은 자신을 벼랑으로 밀어버리는 것.