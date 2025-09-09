북극항로 시대 ‘부산의 미래’ 머리 맞댄다

市, 9일 국회서 정책 토론회



기후변화 속 항로개척 국정과제로

관계부처·시민 등 100여 명 참석

글로벌허브 특별법 추진 공감대

물류·금융·해양 특화로 선제 대응

동남권 혁신 거점도시 도약 모색

이재명정부의 국정과제로 선택된 ‘북극항로’를 주제로 국회에서 부산의 미래를 논의하기 위한 대토론회가 개최된다. 기후변화의 수혜 중 하나로 꼽히는 북극항로는 기존 수에즈운하를 통과하지 않고 북극해를 통해 유럽으로 곧바로 화물을 수송하는 항로를 말한다. 부산에서 네덜란드 로테르담까지 기존 남방항로로는 2만400㎞, 약 30∼34일이 소요되는 반면 북극항로로는 1만5000㎞, 20여 일 정도만 소요돼 시간과 비용을 크게 줄일 수 있다.

부산시는 9일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 ‘부산의 미래를 논하다, 글로벌허브특별법(특별법)으로 열어가는 북극항로 시대’를 주제로 토론회를 개최한다고 8일 밝혔다. 국민의힘 이성권 의원과 부산시가 공동으로 개최하는 이번 토론회는 국회 행정안전위원회와 부산지역 국회의원을 비롯해 행정안전부, 국무조정실, 해양수산부 등 관계 부처와 부산시, 부산상공회의소 등 유관기관과 일반시민 100여명이 참석할 예정이다.



이번 토론회에서는 △부산 글로벌허브도시특별법의 의미와 주요내용 △북극항로 시대와 부산의 역할 △대한민국 성장전략과 거점도시 중심 균형발전에 대한 주제 발표에 이어, 종합토론 및 질의응답 순으로 진행된다.



먼저 이경덕 부산시 기획관은 ‘부산 글로벌허브도시특별법의 의미와 주요내용’을 주제로 “수도권 일극주의 심화로 성장 잠재력 약화, 초저출생·고령화, 격차 확대 3대 리스크가 심화되고 있다”고 포문을 연다. 그는 “부산을 동남권 혁신거점도시로 조성하는 ‘부산 글로벌허브도시특별법’을 추진해 새로운 성장 동력으로 삼아야 한다”고 역설할 예정이다. 특별법은 지난해 5월 22대 국회 개원과 동시에 부산지역 여·야 국회의원 전원 공동으로 발의돼 그 필요성에 대한 여·야 공감대가 형성됐으며, 관계 부처와 협의가 완료된 상태다.



이어 김태유 서울대 명예교수(산업공학)는 도널드 트럼프 미국 행정부의 주한미군 철수설과 한·중 및 한·일 경쟁관계 등 강대국의 패권전략을 대한민국 3대 위기로 규정하고, 이를 타개하기 위해 러시아와 협력이 무엇보다 중요하다고 주장한다. 그는 “미국의 대중국 견제와 러시아·우크라이나 전쟁 종전, 북극항로 개통이 대한민국의 기회”라며, 부산항을 중심으로 북극항로 시대를 대비한 전략적 방안을 제시한다.



마지막으로 정민수 한국은행 지역경제조사팀장이 ‘대한민국 성장전략과 거점도시 중심 균형발전’을 주제로 발표한다. 정 팀장은 “수도권 집중현상은 주택가격 하락과 출산 손실, 지역 간 생산성 및 성장격차 장기화에 따른 기회불균등 및 사회갈등을 심화시킨다”고 주장한다.



시는 대한민국 균형발전과 북극항로 개척이 매우 중요한 시대적 과제인 만큼 이번 토론회가 특별법의 의미와 부산의 미래를 논의하는 귀중한 시간이 될 것으로 기대하고 있다. 현재 특별법(안)은 국회 행정안전위원회에 계류 중이며, 지난달 26일 행안위 법안소위에 안건으로 상정돼 의제로 다루어지면서 입법 논의가 본격화하고 있다.



박형준 부산시장은 “특별법은 부산이 비교우위를 가진 물류, 금융, 해양 특화산업에 국가가 집중적으로 지원해 북극항로 개척에 선제 대응하고, 수도권 일극주의에 대응할 동남권 거점도시로서의 역할과 기능을 규정한 법안”이라고 강조했다.